Óscar Casas revela lo que menos soporta de Ana Mena: "Se pone muy nerviosa y no puedo ni acercarme"

El actor Óscar Casas y la estrella malagueña Ana Mena, la pareja del momento, ya han confirmado de sobra su amor y relación y acudía este martes a El Hormiguero por su primer proyecto juntos. Casas y Mena acudieron al plató de Pablo Motos para promocionar su nuevo largometraje, Ídolos, que llega a las salas el 23 de enero. Más allá del argumento de la película, inspirado en el vertiginoso mundo del campeonato de MotoGP, ha servido de catalizador para que su romance se fortaleciera.

En la entrevista ambos ha mostrado esa naturalidad que les lleva también a desvelar aspectos íntimos de su relación. Entre las anécdotas comentadas en el espacio de Motos hablaron de cómo se conocieron. Aunque se cruzaron previamente en un evento social, un encuentro fugaz sin más, fue durante el intenso rodaje de la película Ídolos, que incluyó un mes de preparación y cuatro de filmación, cuando surgió la verdadera conexión entre ambos. Óscar Casas admitió haber sido el primero en mostrar interés, aunque Mena tardó en percibirlo: solo gracias a un comentario confidencial del equipo de vestuario se dio cuenta de las intenciones del actor. "Me lo chivaron las chicas del vestuario en una fiesta en Italia", recordó ella entre risas, lo que derivó en un primer acercamiento durante un baile en esa celebración.

Sobre su convivencia Casas elogió la hosestidad de su amad, "la persona más sincera que conozco". Y el intérprete bromeó sobre su particular forma de cocinar: dedica horas incluso a platos sencillos, ocupa toda la cocina y se estresa si alguien interviene. "Se pone muy nerviosa y no puedo ni acercame", relata, aunque el resultado final de su labor cocinera siempre compensa.

Por su parte, la cantante destacó el carácter afectuoso y protector de su pareja, siempre pendiente de quienes le rodean, pero señaló con humor su dificultad para calcular el tiempo, lo que le hace llegar sistemáticamente tarde a sus citas.

Con Trancas y Barrancas e pusieron a prueba mutuamente con preguntas sobre gustos y anécdotas compartidas. Confirmaron que el primer beso tuvo lugar en el pueblo italiano de Pesaro, durante un día libre de rodaje. En ese juego de bromas, Mena confesó que adora el queso y que tiene como película favorita Los chicos del coro. Tenían que adivinar el plato estrella de Casas: tras varias pistas confusas, Mena escribió "spaghetti carbonara", lo que provocó carcajadas al revelar que nunca se lo ha preparado.

Desgranaron algunos detalles de la película. Mena, en su rol de tatuadora en la ficción, aprendió técnicas reales de tatuaje y llegó a hacerse uno pequeño tras el rodaje, detalle que sorprendió a Casas y generó bromas sobre su promesa pendiente: tatuarle a él algún día. "Puede salir un auténtico desastre", admitió ella entre risas, mientras él respondía con total confianza: "No me importa"-

.Con gestos de complicidad constantes y una química evidente la pareja del momento parece ir firme más allá de la promoción de la película.