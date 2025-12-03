El premio en Hollywood para la banda sonora de 'Terra Alta' de Arturo Cardelús

La serie Terra Alta, que mañana jueves se incorpora a Movistar Plus +, es la adaptación televisiva de la novela homónima de Javier Cercas, ganadora del Premio Planeta 2019, ambientada en una comarca rural catalana marcada al cabo de las generaciones por las secuelas de la Guerra Civil. El asesinato de Francisco y Rosa Adell desencadena una investigación. La serie está creada por Eligio R. Montero y dirigida por Eduard Cortés, con un reparto formado por Miguel Bernardeau como Melchor Marín, junto a Marta Etura, Iván Massagué, Goya Toledo, Pablo Derqui, Bea Segura o Pere Ponce. El compositor y pianista Arturo Cardelús se ha encargado de la banda sonora de Terra Alta por la que ha recibido el galardón Hollywood Music in Media Awards en la categoría de banda sonora en serie extranjera.

–¿Cómo aborda la creación de una atmósfera musical que respete una ficción como Terra Alta y funcione como elemento narrativo propio?

–El objetivo con Terra Alta era reflejar musicalmente la dualidad del protagonista, Melchor Marín, un personaje marcado por la tragedia y la oscuridad, pero que a la vez ha sabido orientar su vida hacia la luz, la lectura, su familia… Toda la historia es, en el fondo, la lucha de este hombre por permanecer en la luz mientras las fuerzas de la oscuridad intentan arrastrarle al otro lado. El tema principal, interpretado por un cello, nace de esa oscuridad y acentúa el carácter trágico del personaje. Terra Alta es una comarca marcada por la Guerra Civil y la Batalla del Ebro...

–¿Cómo incorporó esa memoria histórica?

–Nos centramos en emociones universales como la pérdida, la nostalgia y el recuerdo. En ningún momento la música hace referencia directa a la Guerra Civil ni a elementos concretos de ese periodo.

–¿Qué instrumentos o elementos musicales son claves en esa banda sonora?

–El cello es el instrumento principal. También hay texturas electrónicas que acompañan en ciertos momentos, pero el ADN de esa banda sonora es el cello. Es muy expresivo y con una carga melancólica que funcionaba especialmente bien con el personaje principal.

–En la película Dragonkeeper trabajó con instrumentos chinos en una orquesta clásica. ¿Cómo incorpora elementos culturales específicos?

–En este caso no buscábamos elementos culturales propios de Terra Alta. Queríamos una banda sonora más universal, más cinematográfica y con un toque de thriller clásico en momentos concretos. La música en las series españolas ha sido tradicionalmente un punto débil frente a las producciones anglosajonas.

–¿Eso estaría cambiando?

–Hemos avanzado muchísimo, aunque todavía estamos lejos de gigantes como HBO. Creo que vamos por el buen camino, pero necesitamos más tiempo y más personal en los departamentos de desarrollo. Ahí es donde más ventaja nos sacan.

–¿Con quién trabajó en Terra Alta?

–He trabajado muy de cerca con Juan Cortés, con quien ya he colaborado en casi veinte proyectos. Tenemos una comunicación muy fluida y no podría haber hecho esto sin él. También Felipe Mejía y la orquesta de Budapest Scoring han sido fundamentales. El premio recibido en Hollywood llega en plena irrupción de la IA en la creación musical.

–Ante la IA ¿cómo ve el futuro de los compositores?

–Creo que la IA va a revalorizar lo humano y va a sustituir por completo lo mainstream o lo puramente comercial. Muchos sectores como música corporativa, de anuncios, true crime, desaparecerán tal y como los conocemos, pero siempre habrá espacio para sensibilidades humanas en proyectos con una verdadera voluntad artística.