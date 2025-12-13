Los premios Ídolos, ganadores un mundo propio, con Dulceida y Laura Escanes

Las instalaciones de Ifema Madrid se transformaron en el epicentro de la creación digital española. Por primera vez en sus cuatro ediciones, los Premios Ídolo, impulsados desde 2021 por Dulceida, abrieron sus puertas al público general, agotando entradas y congregando a cientos de seguidores junto a los principales referentes del sector virtual.

La velada, presentada por Lalachus y Kira Miró, con cobertura en streaming desde el backstage a cargo de La Pija y la Quinqui, se consolidó como el gran encuentro profesional de la influencia en España.

Fabiana Sevillano, premio TikTok

La alfombra roja, inspirada en un concepto celestial con encajes, plumas y satenes, contó con la propia Dulceida, Laura Escanes, Violeta Mangriñán, Verdeliss, Marina Rivers o Anna Ferrer Padilla, en una noche que celebró no solo el entretenimiento, sino también el emprendimiento, la sostenibilidad y el compromiso social.

Carlota Marañón emergió como la gran triunfadora alzándose con tres galardones: Moda, Entretenimiento, compartido con Sofía Hamela, y Creador Digital. Sofía Hamela sumó otro en Lifestyle, mientras Lola Lolita cerró la ceremonia como Ídolo del Año, en un discurso emotivo tras las polémicas de meses atrás.

Premio especial del jurado, Laura Escanes

El jurado concedió un Premio Especial a Laura Escanes, reconocimiento aplaudido por su trayectoria y contribución a la profesionalización del sector. Otros destacados incluyeron Shanniisss como Revelación, Keep It Cutre en Podcast, Nerea Pérez de las Heras en Conciencia Social, cuyo alegato sobre responsabilidad ética generó amplio debate, Sarah Catalá en Beauty, Diego Doal en Gastronomía, Blondiemuser en Sostenibilidad, Almu Carrión en Contenido Creativo o Carles Tamayo (por la docuserie Cómo cazar a un monstruo) en Proyecto Audiovisual.

Illo Juan, mejor streamer en los Ídolo

Maison Matcha de Violeta Mangriñán fue respaldada en Emprendimiento; Verdeliss en Health and Sport; Marckessa en Hair Artist; Illo Juan en Streamer, Pabs Pérez en Humor; Fabiana Sevillano en Tik Tok; Clavero en Viajes y Guitarricadelafuente en Música.

La gala, con actuaciones en directo, reafirmó el poder de los creadores digitales.

Dulceida clausuró la noche prometiendo una quinta edición aún más ambiciosa, mientras el sector celebra su madurez: de fenómeno viral a industria consolidada.