Así es la programación navideña de Canal Sur, con Toñi Moreno en las campanadas

Bertín Osborne y Toñi Moreno en la presentación de la nueva temporada de Canal Sur el pasado septiembre

Canal Sur ha presentado su programación navideña que sigue la línea de años anteriores, como tradición y con fidelidad de audiencia. En el caso de las uvas, que este año vuelven a ser Sierra Nevada, las darán los rostros matinales, Toñi Moreno y Ana Hinestrosa, junto al rostro de los contenidos taurinos, Enrique Romero. Las retransmisiones de toros han copado más que nunca la parrillla de la cadena andaluza.

La programación especial cuenta en la mañana del 22 diciembre con el sorteo de la Lotería de Navidad, desde el Teatro Real de Madrid, con un espeical Andalucía Directo, con la conducción de Modesto Barragán y Paz Santana y el equipo de reporteros reporteros.Programas especiales en Canal Sur Televisión. Antes, hoy martes se ofrece El especial Segundas Vidas, del equipo de Juan y Medio y Eva Ruiz, un espacio sobre la soledad no deseada, con la presencia de Los Morancos. El jueves 18 se ofrece la Latin Grammy-Gala y el sábado 20 un especial sobre Carlos Cano, La Voz del Sur, por los 25 años de su pérdida, con Manu Sánchez y Pasión Vega.

En la noche del lunes 23, el recital Así canta nuestra tierra en Navidad, con Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, Siempre Así, María Toledo o Cantores de Híspalis, entre otros.

La Nochebuena Andaluza la presentarán Manuel Lombo y Lolita Flores, con reunión de artistas y Así canta Jerez en Navidad. El 28 diciembre El Show de Bertín incorpora su habitual especial cámaras ocultas.

El especial de Fin de Año, Somos 2026, presentado por Manu Sánchez, Pastora Soler y Teresa Martín, contará entre otros con India Martínez, Antoñito Molina, El Arrebato, Carlos Baute María Peláe o Pitingo.

En la tarde del 5, el especial Andalucía Directo, con las cabalgatas de Reyes Magos con las capitales andaluza y Jerez.

Además, en los intermedios aparecerá el himno Nuestra Navidad en Canal Sur, villancico que cuenta este año con las voces de Marta Santos, Luis de Periquín y Así canta Jerez.