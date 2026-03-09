Robo en 'Supervivientes', Álex Ghita queda condenado por sus compañeros por una lata

La supervivencia en Honduras no se mide solo en la capacidad de alimentarse o encender fuego, sino en la resistencia de la propia brújula ética ante la escasez extrema. La gala de este domingo de Supervivientes 2026 ha dejado una cicatriz profunda en la convivencia de los equipos, marcada por un acto que en los códigos de la isla se considera el pecado capital: el robo de suministros.

La tensión en Playa Victoria era palpable desde el amanecer. Gerard Arias, actuando como un improvisado inventarista, dio la voz de alarma: faltaba una lata de la dotación común. Lo que comenzó como una sospecha velada terminó estallando en el 'Consejo de los Dioses'. Ante la presión de Sandra Barneda, como conductora del debate de los domingos, quien confirmó que los números no cuadraban, Álex Ghita se vio forzado a despojarse de su máscara. Entre gritos en Honduras y en Madrid. "Eres un jeta" fue lo mínimo.

El preparador físico confesó haber encontrado una lata "extraviada" en la arena, la cual decidió enterrar para consumirla en soledad al día siguiente, movido, según sus palabras, por la ansiedad y el cansancio. La reacción de sus compañeros fue de una virulencia pocas veces vista en el programa. Gerard Arias y Paola Olmedo no ocultaron su desprecio: "Eres el peor superviviente, lo has demostrado", sentenció Arias. Desde la playa vecina, la indignación no fue menor, con una Claudia fuera de sí exigiendo que el infractor no se escudara en el victimismo.

Mientras el fuego de la traición ardía en un lado de la isla, en Playa Destino se fraguaba un drama de tintes shakesperianos con los participantes de última hora. Almudena Porras aterrizó desde el helicóptero para encontrarse con los fantasmas de su pasado en La isla de las tentaciones. El hallazgo de un anillo cargado de simbolismo precedió al tenso reencuentro con su ex, Darío. "Si llego a saber que vienes, ni vengo", espetó una Almudena visiblemente afectada, reviviendo recientes heridas sentimentales.

La llegada posterior de Borja sirvió como bálsamo temporal, pero el verdadero "bombazo" llegó de la mano de Ion Aramendi, el tercero de los presentadores: Almudena ostenta ahora un poder absoluto y envenenado. De su decisión personal, que se resolverá este próximo martes en Tierra de Nadie, depende que Darío y Borja se conviertan en concursantes oficiales o deban abandonar el sueño hondureño.

Entre conflictos éticos y sentimentales, la competición pura tuvo su espacio. En la prueba de habilidad, donde la paciencia y la visión espacial eran fundamentales, Playa Derrota logró imponerse en el puzzle colectivo. El equipo, liderado por un concentrado José Manuel Soto, consiguió completar el dibujo del pulpo tres minutos por delante de sus en teroía más capaces rivales de Playa Victoria, asegurando una victoria vital que les otorga un respiro estratégico en una semana donde la confianza es, más que nunca, un bien de lujo