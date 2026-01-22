Rosa y Manu, química evidente en 'Pasapalabra: ¿solo rivalidad o algo más, antes de lograr el bote histórico?

Con la próxima entrega del mayor bote acumulado en la historia de Pasapalabra a punto de resolverse, con un premio que va a rozar los 2,7 millones de euros y que Antena 3 ha confirmado en un spot promocional como ya adjudicado "muy pronto", el duelo entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual ha alcanzado su clímax tras año y medio de enfrentamientos diarios, rivalidad que ha batido todos los récords del formato.

La cadena ha elevado la intriga con un vídeo en el que se alternan imágenes de ambos concursantes junto al mensaje "Ya tiene dueño", confirmando así que uno de los dos completará el Rosco en los próximos días y se llevará así la mayor suma individual en la televisión en España.

Rosa Rodríguez, de 32 años, nacida en Quilmes (Argentina) y afincada en La Coruña desde los 7, es profesora de inglés y castellano. Entró al concurso en noviembre de 2024 tras conquistar la Silla Azul y se ha erigido como la primera mujer en superar los 200 programas y duelos directos en este etapa del formato que ha cumplido 20 años, con una regularidad impresionante que la ha llevado a rozar el bote en múltiples ocasiones.

Rosa acumula ya más de 162.000 euros como cantidad acumulada por su permanencia, destacando por su concentración, carisma y capacidad para remontar bajo presión.

Manu Pascual, de 29 años y natural de Collado Villalba, Madrid, licenciado en Psicología y con un máster en Terapia Psicoanalítica, ostenta el récord absoluto de estancia en el formato con 426 programas desde su debut en mayo de 2024, superando ampliamente a Orestes Barbero. Y se ha convertido en un emblema del programa tras esos casi dos años que va a estar cada tarde con los espectadores, logrando ya 264.000 euros acumulados hasta la fecha.

En pequeñas entrevistas y en ocasiones en el propio concurso ha aludido con cariño a su pareja, a quien ha mencionado como "mi chica". Los planes con el dinero que consiga en el espacio es usar parte de sus ganancias para formar un hogar y ayudar a su familia, especialmente a su madre.

La química entre Manu y Rosa, tras año y medio de permanencia jutos es evidente. Es una muestra diaria de esa conexión con un tercer vértice, el presentador, Roberto Leal, y la complicidad de los famosos que han ido aparecindo. Las risas compartidas, los gestos de apoyo de cada día hna alimentado especulaciones en redes sobre una posible relación sentimental entre los concursantes.

Momentos virales como bailes improvisados (ambos son muy timidos y contenidos, son 'lanzados' por los famosos), los comentarios y elogios mutuos han avivado rumores entre los fans, que los ven como "la pareja de los récords".

Sin embargo no existe evidencia de un vínculo romántico entre ellos y se ha negado desde dentro del programa. Tanto Rosa como Manu han definido su relación como una rivalidad sana y una amistad, eso si, bien estrecha forjada en la intensidad del concurso. Fuentes del programa han insistido que se trata de una conexión profesional y de camaradería, sin traspasar al terreno personal.

Manu ha reiterado su relación estable fuera del plató, y Rosa ha calificado a su rival como "un encanto" en términos estrictamente deportivos.

Con el bote a punto de resolverse, con 2,7 millones de euros en juego, el fin de esta era en el concurso marcará un antes y un después en Pasapalabra, consolidando a Rosa y Manu como referentes de la televisión española por su resistencia y nivel.