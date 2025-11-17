Rosalía enseña a tocar las palmas por bulerías a Jimmy Fallon y le invita ir a Jerez

La cantante Rosalía ha hecho alarde de su carisma y una promoción de la cultura española excepcional en el programa de este sábado del late-show de Jimmy Fallon, en la cadena NBC. Era la segunda ocasión en que la barcelonesa acudía a este programa de influencia mundial por la trascendencia de sus diálogos desenfadados. Fallon siempre ha estado muy interesado por todo lo que es música y cultura hispana, de España y América Latina, y su espacio es uno de los señalados por el presidente Donald Trump para que sean eliminados de la programación, por sus críticas al partido republicano.

Rosalía actuaba en esta entrega en la que acudía como invitada con uno de sus temas del nuevo álbum, Lux, que ha sido un impacto internacional. La Perla fue el tema ofrecido por la artista española que inculcó a Fallon cómo cantar el estribillo y algunos detalles de la canción.

Pero el momento más llamativo de su entrevista ha sido cuando se ha arrancado con palmas por bulerías, las palmas flamencas más airosas y personales, como las que se estilan entre los flamencos de Jerez. Distinguió entre tangos, tientos, palos básicos del falmenco. El público y el presentador han quedado impresionados por el marcado ritmo de esas palmas y el compás con los nudillos en la mesa, con esa pasión flamenco que lleva dentro Rosalía. Jimmy Fallon se ha sorprendido del resultado cuando se ha acompasado a esas palmas.

"En Jerez lo hacen natural y de forma bellísimo. Tienes que ir", le ha recomendado Rosalía.

Rosalía le ha revelado que ese estilo es el de Jerez de la Frontera, tierra a la que ha invitado a Fallon a visitar para que conozca más a fondo las raíces del flamenco. Una promoción impagable para Andalucía y Jerez de cara al público estadounidense y de todo el planeta que sigue en streaming las entregas del popular late-show de la NBC:

Vestida de blanco, como en la espiritual portada de su disco, la cantante habló también sobre los 13 idiomas que aparecen en su disco con 18 temas. Entre esos idimas, el japonés, el latín, el quechua o el portugués, además del catalán, "el idioma de mi madre", junto a las dos lenguas más usadas en la música comercial en estos momentos, el español y el inglés. Todo eso ha contribuido junto a las raíces musicales diferentes de cada tema, marcados por la innovación y la sorpresa, la aclamación en medio planeta del trabajo de Rosalía. Su aprendizaje para añadir fragmentos de distintos idiomas se entrelazó con sus investigaciones en la cultura y en la espirtiualidad en distintos paçises. Todo eso contribuye a que Lux sea un álbum único.