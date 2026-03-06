El salto del helicóptero de José Manuel Soto en 'Supervivientes', deja sin palabras ¿está en nuestro Top 3?

Con María Lamela debutando con acierto como conductora de Supervivientes desde Honduras, la gala de este jueves en Telecinco ha sido animada y con los 18 participantes saltando del helicóptero, más una participante sorpresa. Lamela, por cierto, ha sido la primera en llegar al agua de Cayos Cochinos, 'bautizándose' así e Telecinco. Jorge Javier Vázquez, anfitrión un año más, ha repartido juego y guasa. Esta aventura despierta ilusión en el equipo y en la cadena.

En esta edición participa el cantante sevillano José Manuel Soto, que regresa a un contexto que ya conocía. Fue finalista 22 años de La selva de los famosos. Ya tiene experiencia en los realties extremos. Soto ha reclamado que la veteranía es un grado. Tras arrancarse a cantar para templar los ánimos, ejecutó un salto impecable y decidido, dedicándoselo con emoción a su sobrino nieto, de quien esperaba noticias sobre su nacimiento justo antes de partir. "Por ella" estaba en el pensamiento de todos con su salto que Jorge Javier ha elogiado porque pensaba que iba a ser peor.

Así ha sido los saltos de Gabriela Guillén, temblorosa y dedicándoselo a su hijo, y de José Manuel Soto:

Crónica de los saltos: Entre la gloria y el pánico

Ivonne Reyes: Inauguró la edición con una energía desbordante. Aunque se mostraba algo "espírica" y nerviosa ante las bromas de Jorge Javier, la presentadora no dudó un segundo en lanzarse al vacío tras dedicar el momento a su hijo, que la ha animado a esta aventura, y sus padres.

Toni Elías: El motorista cambió las dos ruedas por esta aventura. Pese a los nervios, estuvo a punto de entrar "en bomba", aunque finalmente corrigió la postura para un impacto limpio.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: Ha llamado la atención desde el primer momento. Con el ADN de explorador en las venas, el nieto del mítico Miguel cumplió con el linaje familiar. Saltó con la "locura" heredada, decidido a estar a la altura de su apellido.

Jaime Astrain: El modelo y exfutbolista ofreció uno de los momentos más tiernos al recordar a su mujer e hija. Besó su tatuaje, miró al cielo y se fundió con el mar sin vacilar. Salto perfecto.

Paola Olmedo: Todo un ejemplo de superación de fobias. A pesar de confesar que no sabe nadar, la empresaria se lanzó sin miramientos, evitando entrar en las pullas sobre los saltos de las Campos, (Terelu y su ex suegra, Carmen Borrego, que está presente en el plató).

Ingrid Betancort: La periodista ejecutó una entrada al agua técnica y perfecta. Su motor fueron sus hijos, prometiéndoles que este reto es el espejo donde quiere que se miren.

Gerard: El ex-tentador rompió los esquemas de seguridad. Se tiró casi de cabeza y sin esperar las indicaciones previas, dejando al presentador atónito por su falta de preparación y exceso de ganas.

El ex-tentador rompió los esquemas de seguridad. Se tiró casi de cabeza y sin esperar las indicaciones previas, dejando al presentador atónito por su falta de preparación y exceso de ganas. Claudia: Protagonista de polémicas, quiso alejarse de ella volando alto. Pidió la elevación máxima del helicóptero y se lanzó sin apenas mirar lo que tenía debajo.

Protagonista de polémicas, quiso alejarse de ella volando alto. Pidió la elevación máxima del helicóptero y se lanzó sin apenas mirar lo que tenía debajo. Maica Benedicto: De un colapso inicial por el pánico a una demostración de empoderamiento. Tras persignarse, pidió subir la altura para demostrarse a sí misma que "las cosas se hacen con miedo pero por todo lo alto".

Alex Ghitta: La sorpresa negativa de la noche. Siendo entrenador personal, el "preparador de las estrellas" fue el primero en exigir que el helicóptero bajara casi al nivel de las olas para atreverse a saltar.

Teresa Seco: La influencer lo pasó mal en la puerta, pero el compromiso con su comunidad y su familia la empujó a una caída rápida y efectiva.

Alberto Ávila: El momento más inspirador. El medallista paralímpico pidió altura máxima para lanzar un mensaje de inclusión total: saltó por todas las familias que luchan contra la discapacidad.

Gabriela Guillén: Rompió el ritmo. Tras persignarse compulsivamente y dudar de su propia decisión de estar allí, la madre del hijo menor de Bertín Osborne acabó protagonizando uno de los saltos más bajos y dubitativos de la gala.

Rompió el ritmo. Tras persignarse compulsivamente y dudar de su propia decisión de estar allí, la madre del hijo menor de Bertín Osborne acabó protagonizando uno de los saltos más bajos y dubitativos de la gala. Alejandra de la Croix: Pura adrenalina. La actriz demostró sus estudios en la escuela de especialistas con un salto altísimo, bromeando con querer ser la doble de acción de las grandes estrellas. De lo más destacado de esta gala.

Marisa Jara: El drama de la noche. Paralizada por el pavor, necesitó el empuje verbal de Jorge Javier para cumplir su compromiso. Entre lágrimas y recordatorios a las víctimas de la DANA, logró vencer al "no puedo".

El drama de la noche. Paralizada por el pavor, necesitó el empuje verbal de Jorge Javier para cumplir su compromiso. Entre lágrimas y recordatorios a las víctimas de la DANA, logró vencer al "no puedo". Aratz Lakuntza: El rey de los obstáculos no quiso facilidades. Exigió subir el aparato al límite para exprimir la experiencia única de sentirse libre en el aire. Récord de altura en este prólogo.

Alba Paul: La esposa de Dulceida se quejó de las condiciones, cuando comenzaba a atardecer. A pesar de su talaxofobia (miedo a la oscuridad del océano), la influencer cumplió el trámite con respeto pero sin demora, enfrentándose a su mayor temor de golpe.

Semáforo de Supervivientes: Top 3 Inicial

Posición

Mejores (Valentía y Técnica)

Peores (Miedo y Altura)

1º

Alberto Ávila (Por mensaje y altura)

Alex Ghitta (Decepcionante para su físico)

2º

Aratz Lakuntza (Espíritu de aventura)

Gabriela Guillén (Dudas y altura mínima)

3º

Alejandra de la Croix (Técnica impecable, mayor altura)

Marisa Jara (En bloqueo)