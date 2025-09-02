Sergio Ramos se promete una Champions como entrenador y un Grammy como cantante

La temporada 20 de El Hormiguero arrancó este lunes con Bertín Osborne como invitado y con la presencia del futbolista sevillano Sergio Ramos, que habló desde México para hablar de su nueva faceta musical, tal cuestionada por la calidad de su primer tema, Cibeles, autobiográfico y con sentimiento por su marcha del Real Madrid.

Ramos intervenía en una videollamada desde Monterrey, donde reside desde principios de este año tras fichar por este club mexicano donde también milita Sergio Canales.

“¿Te presento como futbolista, como cantante?”, le dio paso Motos ante la vocación de su amigo personal y que ha intervenido a la guitarra en un programa para sorprender a su mujer, Pilar Rubio, colaboradora durante varias temporadas de El Hormiguero.

Ramos en su primera entrevista tras haberse publicado Cibeles este domingo por la tarde ha aclarado que lo de ser cantante no es un capricho pasajero, no va a ser para él "un pasatiempo" enfocado a su retirada de los campos. Su intención es tener un nombre en la industria musical y seguir ligado al fútbol como entrenador. Puede llevar ambas vocaciones y pasiones adelante. Su deseo es estar cerca del público de manera distinta a los sentimientos del balón y calar en el corazón de la gente.

El central, campeón del mundo con la selección, está tranquilo ante las críticas y ha ido observando que con el paso de las horas su propuesta musical está siendo mejor analizada y valorada. "Quiero compartir lo que siento", es su intención, con la risa cómplice de Bertín Osborne, admirándole por el paso dado y dar su visión a lo vivido en su marcha del club presidido por Florentino Pérez.

Al ser preguntado por Pablo Motos sobre cómo se ve dentro de diez años, cuando su carrera como jugador quede ya muy atrás, Sergio Ramos se vislumbra con "una Champions como entrenador" y antes de la proeza como director deportivo, con "un Grammy como cantante”.

Asegura el defensa que ya tiene otras 18 canciones listas para lo que sería un primer álbum, con varias colaboraciones y toda la intención de no pasar desapercibido, lo que ha conseguido de pleno en estas primeras 24 horas de Cibeles. Los memes se han sucedido a lo largo del lunes.