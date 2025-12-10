La situación desesperada de Fedra Lorente, el ídolo de los 80 como La Bombi

La actriz Fedra Lorente, que a mediados de los 80 era uno de los personajes más celebrados en España con su sensual e ingenua La Bombi en el concurso Un, dos, tres, aparece en la portada de Semana de este miércoles para hablar de su desesperada situación económica tras el fallecimiento de su marido, Miguel Morales, hermano de Junior, también fallecido.

La intérprete de 73 años está en la ruina total, tras apenas haber tenido trabajo durante estos años y haber gastado los ahorros de todo este tiempo. Su marido falleció el 18 de septiembre en su domicilio en Madrid por el agravamiento de una enfermedad hepática. Se fueron a la cama y ella estuvo hablando con él, en silencio, cuando ya había fallecido repentinamente.

Llevaban más de medio siglo casados y los ingresos artísticos habían menguado. Lorente subraya que tiene "que recurrir a Cáritas" y de las aportaciones de familia y amigos. Sus cuentas bancarias, describe, están "vacías y llenas de deudas". La muerte de Morales ha agudizado un caos financiero heredado. La hija adoptiva de la pareja, Alejandra, de origen colombiano y que tiene 26 años, ha descubierto la descontralada situación económica, que ha llegado a empeorar con la muerte de su padre.

"Nos hemos quedado en una situación muy vulnerable", enfatiza Fedra en Semana mientras tramita un papeleo interminable en el que descubren agujeros de deuda que el fallecido músico fue dejando. Asegura que sus sobrinos, Carmen y Antonio Morales, hijos de Rocío Dúrcal, les apoya, pero el momento es muy incierto.

Como La Bombi, la actriz fue muy querida en nuestro país por sus apariciones en la noche de los viernes con el concurso presentado por Mayra Gómez Kemp Un, dos, tres y sus muletillas "¿Por qué será...?" o "...Y eso duele", que remedaban todas las fiestas familiares.

Fue su gran momento de popularidad que no se vio refrendado en muchos más proyectos televisivos o cinematográficos. Fedra Lorente debutó en la pantalla a principios de los 70 en comedias de destape. Tras su etapa de más fama apareció en programas de los primeros años de Telecinco, en la etapa de las Mamachicho y en series como la de Antonio Ozores El sexólogo.

Apareció en papeles secundarios en la célebre Amanece, que no es poco (1989) de José Luis Cuerda, o en Manolito Gafotas (1998), la popular adaptacion de Manuel Albaladejo, y París-Tombuctú (1999), de Berlanga. Su última aparición de relieve en televisión fue hace casi veinte años con la serie diaria de Telecinco Yo soy Bea.