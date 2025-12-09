Sonsoles Ónega e Iñaki López emiten en simultáneo en la tarde por un motivo navideño

Atresmedia lanzaba este martes su campaña navideña 2025 bajo el lema “Enciende la Navidad en Atresmedia. Enciende la Navidad donde estamos todos”, una iniciativa transversal que invita a los espectadores a encender no solo las luces de las calles, sino también la ilusión compartida frente a las pantallas, radios y dispositivos con el grupo Atresmedia.

El pistoletazo de salida fue este martes en la franja de tarde con una conexión simulcast inédita entre los espacios vespertinos en directo Y ahora Sonsoles (Antena 3) y Más Vale Tarde (La Sexta), presentados por Sonsoles Ónega e Iñaki López. La pareja en una conexión inesperada dio paso a una última hora especial desde Asturias y al estreno así del spot principal de la campaña.

Por primera vez esta acción promocional de Atresmedia cuenta con la colaboración de Central Lechera Asturiana como marca co-creadora.

El anuncio que se verá a lo largo de estos días, producido por Kiwi Films, narra la historia de Luz, una niña asturiana que inicia un encendido mágico desde su casa que se propaga por toda España hasta llegar a los estudios y platós de Atresmedia, simbolizando la unión y la conexión de todos que caracterizan estas fechas.

La campaña, con concepto creativo desarrollado por la dirección de Marketing Corporativo de Atresmedia, se despliega en formato 360º en todas las televisiones, radios, webs, redes sociales del grupo y la plataforma Atresplayer, con más de treinta rostros emblemáticos participando en distintas piezas audiovisuales.

Este lanzamiento muestra la capacidad de Atresmedia para generar grandes eventos televisivos que en esta camñaña se culmina con las Campanadas de Nochevieja que, por primera vez, presentarán juntos Cristina Pedroche y Alberto Chicote en simultáneo a través de Antena 3, La Sexta y Atresplayer desde la madrileña Puerta del Sol.