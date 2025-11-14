TVE cancela el magacín cultural diario de La 2 y lo relevará en enero

La dirección de RTVE ha notificado este jueves al equipo de Culturas 2 que no proseguirá en antena. Por la tarde se comunicaba que este magacín diario que había sido llevado a la franja matinal (11.15) con resultado irrelevante de audiencia, por debajo del 1%, será relevado por un nuevo formato diario como revista cultural. El actual programa conducido en directo por Tania Sarrias y que se produce desde el centro catalán en Sant Cugat, se estrenó en octubre de 2022 y concluirá a finales de este mes, el día 27. En enero, tras las fechas navideñas, llegará su relevo y que se producirá en Prado del Rey.

Culturas 2 se fragmenta en reportajes y entrevistas desde el ámbito de los espectáculos y la literatura a las artes plásticas e incluso a las series. La críticas musicales, por ejemplo, son desarrolladas por uno de los componentes de Ladilla Rusa, Víctor Clares;o la sección gastronómica corre a cargo de Maria Colau. También se abordan aspectos de innovaciones científica y una mirada en general alternativa a la actualidad de los espacios informativos, con un tono desenfadado que, sin embargo, por la temática, no ha encontrado un público mayoritario al menos en la media habitual de La 2, por encima del 2,5% (en la actualidad supera el 3%).

El segundo canal de TVE está reformado su programación poco a poco con la llegada del espacio de actualidad Malas lenguas y el éxito del concurso nocturno Cifras y Letras, que se ofrece en doble entrega diaria. Los concurso también han copado la sobremesa y en la tarde junto a la ración ya histórica de documentales se sumó el espacio deJesús Cintora que también se ofrece a través de La 1.

El nuevo magacín cultural diario que llegará en enero se presenta con una ambición innovadora y de servicio público y que se compaginará con otros espacios culturales que se ofrecen a lo largo de la semana, como la revista de espectáculos Atención obras y la de cine, Días de cine, en los fines de semana, o el literario Páginas 2, que ha sido recientemente galardonado con el premio Ondas. En las mañanas se mantiene el formativo La aventura del saber y en horario de madrugada además de los recitales musicales de Radio 3 se programan emblemas de la cadena pública como la revista de vanguardias Metrópolis, que se estrenó en 1986.

En el prime time La 2 se encamina a ofrecer cine clásico o títulos españoles, series internacionales y documentales de actualidad o de Historia.