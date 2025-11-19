Toca volver a Bagdad, assassins: así es Valley of Memory, la expansión gratuita de Mirage que ya está disponible

Ubisoft ha anunciado el lanzamiento mundial de Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory, la mayor actualización gratuita hasta la fecha para el penúltimo título de la saga que analizamos hace dos años aquí. El contenido ya está disponible para todos los jugadores en Ubisoft+, PlayStation 5 y PS5 Pro, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna y Windows PC a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Store, mientras que la versión destinada a sistemas iOS llegará más adelante.

Desarrollada por Ubisoft Burdeos y Ubisoft París, esta expansión lleva la aventura a AlUla, un espectacular valle histórico de la península arábiga que se convierte en el escenario de una nueva trama centrada en la búsqueda del padre desaparecido de Basim. La historia invita a recorrer una región inédita repleta de lugares emblemáticos, como la antigua ciudad de AlUla, los monumentos rocosos de Uadi Rum o la necrópolis de Hegra, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según la compañía, la actualización ofrece más de seis horas de contenido adicional que amplía el viaje del protagonista en su evolución de ladrón callejero a maestro Assassin, incorporando nuevas misiones de asesinato, contratos, actividades secundarias, coleccionables y un mapa completamente nuevo.

Esta actualización también introduce importantes mejoras jugables que afectan tanto a las misiones de Bagdad como a las de AlUla. Las Secuencias del Animus permiten repetir misiones y contratos ya completados, añadiendo desafíos con recompensas exclusivas, como nuevos atuendos, armas y modificadores del Animus. El parkour se ha refinado con movimientos opcionales como el salto libre y nuevos impulsos laterales y traseros, además de un mapa de controles renovado. Basim cuenta ahora con herramientas y habilidades ampliadas, incluyendo combinaciones avanzadas en la categoría de Embaucador y una mejora de nivel 3. Asimismo, se han añadido nuevos ajustes de dificultad y parámetros personalizables que afectan al tiempo de detección de los enemigos, el consumo de energía o el daño ambiental. A nivel visual, el juego incorpora nuevos filtros inspirados en Assassin’s Creed Origins, Unity, Assassin’s Creed II y Odyssey, que se suman al filtro del título original de la saga.

En el apartado sonoro, Brendan Angelides, compositor de la banda sonora de Mirage, regresa para liderar la música de “Valley of Memory” con un nuevo álbum de 14 pistas que incluye un tema principal inédito. Para esta obra ha vuelto a colaborar con el violinista y compositor Layth Sidiq y el orquestador Akram Haddad. El disco Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory (Original Game Soundtrack) estará disponible el 21 de noviembre en todas las plataformas de música y en YouTube.

Con “Valley of Memory”, Ubisoft refuerza la narrativa y la jugabilidad de Assassin’s Creed Mirage, ofreciendo una experiencia ampliada que busca profundizar en el pasado de Basim y en el universo de la saga.