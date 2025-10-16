Battlefield 6 demuestra que el rey de la acción ha vuelto: 7 millones de copias vendidas en sus tres primeros días

Electronic Arts y Battlefield Studios han anunciado este jueves que Battlefield 6 ha batido todos los récords de la franquicia, logrando el mayor estreno en la historia de la saga y posicionándose como uno de los lanzamientos más importantes del año en el mundo del videojuego.

El nuevo título de la popular serie bélica, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam, EA App y Epic Games Store), ha vendido más de 7 millones de copias en solo tres días, superando las cifras iniciales de entregas anteriores como Battlefield 1 o Battlefield V.

Durante su primer fin de semana, los jugadores disputaron más de 172 millones de partidas online, acumulando además 15 millones de horas vistas en plataformas de streaming. El juego también alcanzó el récord histórico de usuarios simultáneos para la franquicia, impulsado por el entusiasmo tras su exitosa beta abierta en agosto.

“Queremos agradecer profundamente a nuestros jugadores”, comenta Byron Beede, director general de Battlefield. “Este juego se construyó junto a nuestra comunidad, desde los primeros conceptos hasta la beta abierta. Nuestro objetivo era simple: crear el mejor Battlefield posible. Y esto es solo el comienzo; la primera temporada llega en apenas 12 días”.

Por su parte, Vince Zampella, vicepresidente ejecutivo de EA, ha añadido que "nunca damos por sentado un momento como este. Queremos agradecer al increíble equipo de Battlefield Studios y a toda la comunidad global por hacer de este lanzamiento algo tan especial. Tenemos mucho más contenido en camino”.

Una nueva era para Battlefield

Battlefield 6 lleva la acción a un nuevo nivel con modos multijugador renovados, una campaña para un jugador de estilo cinematográfico y un enorme sandbox dinámico, donde cada combate, vehículo y estrategia puede cambiar el curso de la batalla.

También regresa el modo Portal, que ofrece potentes herramientas de creación para que los jugadores diseñen sus propias experiencias de combate, mezclando mapas, armas y reglas clásicas y modernas.

EA ya ha confirmado que la Temporada 1, titulada Rogue Ops, debutará el 28 de octubre. Incluirá un nuevo mapa, Blackwell Fields, diseñado para el caos de la guerra total, y un modo competitivo 4v4. Habrá más fases de contenido a lo largo del año, manteniendo vivo el ritmo de actualizaciones.

Nosotros estamos inmersos en estos momentos en la elaboración del análisis del título que se publicará la semana que viene en la sección de Videojuegos de Grupo Joly y ya podemos adelantar que sí, el rey de la acción ha vuelto por todo lo alto.