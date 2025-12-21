Clair Obscur: Expedition 33 y las siete razones para erigirse en el videojuego más laureado del año 2025

Ha sido el vencedor indiscutible en este 2025. Clair Obscur: Expedition 33 es el videojuego del año. Así se confirmó en la reciente gala de los The Games Awards 2025 celebrada en Los Ángeles, considerados como los Oscar de los videojuegos, en la que logró el récord de nueve galardones, entre ellos mejor videojuego del año y mejor dirección, pero ¿qué tiene este título que lo hace tan especial?.

El juego francés, creado por el estudio independiente Sandfall Interactive, no es ni un juego de rol clásico, ni es un juego de mundo abierto propiamente dicho, ni de acción frenética, sino la evolución de muchos géneros.

Un éxito creado por un equipo pequeño, de unas 40 personas, con un presupuesto bajo comparado con otros grandes títulos (menos de 10 millones de dólares de gastos en desarrollo, muy por debajo de los, al menos, 150 millones que puede costar uno de los grandes desarrollos de estudio) y que salió a la venta por menos precio de lo habitual (unos 45-50 euros de salida, por debajo de los 80 de media del resto) al no considerarse un Triple A.

El juego llegó en abril de 2025 y vendió medio millón de copias el primer día y en apenas 10, dos millones, una cifra que, gracias a los premios, lo sitúan ya por encima de los seis millones. Un éxito respaldado por la crítica que, en portales como Metacritics (que pondera una media de valoraciones en medios especializados), le premian con un 92 sobre 100.

Estas son siete razones por las que ha sido declarado mejor juego del año:

1. Una historia potente y original

El juego cuenta con uno de los mejores tutoriales dentro del género. Enseña todas las mecánicas de forma natural, sin romper el ritmo ni saturar al jugador de información. Desde el primer instante, Expedition 33 logra sumergirte por completo en su mundo y en su historia, uno de sus mayores aciertos, y entrar en su universo inspirado en un París steampunk del siglo XIX. Ahí la trama fluye en torno a la historia de una misteriosa pintora que escribe cada año un número en un monolito. Ese número marca la edad máxima a la que puede vivir la humanidad. Cuando el contador desciende, todas las personas que superan esa edad desaparecen. Encontrar el origen de ese misterio y detenerlo es el objetivo, para ello parte la expedición número 33.

2. Un juego de rol muy especial

Clair Obscur: Expedition 33 es uno de esos juegos que demuestran que el rol por turnos no sólo sigue vivo, sino que todavía tiene margen para sorprender. Lejos de estar centrado en decisiones morales y ramificaciones constantes, el juego apuesta por una estructura con una identidad muy marcada: es más lineal, narrativo y orientado a la aventura, donde el peso recae en el combate, la construcción de personajes y una historia que atrapa con sus misterios.

3. Un sistema de combate por turnos que se siente actual

El combate es, sin duda, uno de los grandes pilares del juego. Aunque se basa en turnos, introduce mecánicas activas como el esquive y el parry (bloqueo con contraataque en tiempo real), lo que aporta tensión, premia la habilidad y mantiene una sensación constante de control. Este sistema permite incluso enfrentarse a enemigos de nivel superior si se dominan bien las mecánicas, algo poco habitual.

4. Personajes complejos y profundos

Cada personaje jugable cuenta con un rol muy diferenciado; hay especialistas en curación y magia y otros especializados en ataque o defensa, lo que le da ese punto de estrategia. Hay, además, diferentes armas con propiedades únicas y habilidades configurables en unos menús que no resultan del todo intuitivos. Los personajes cuentan con una narrativa profunda y habilidades únicas. Es un gusto adentrarse en su historia.

5. Dirección artística y ambientación sobresalientes

Visualmente, el juego es una auténtica delicia, algo que le llevó a alzarse también con el premio a 'mejor dirección de arte'. Su estética está fuertemente influenciada por la pintura y el arte clásico y un estilo Belle Epoque, algo que no sólo define su aspecto, sino que también forma parte de la narrativa. Los escenarios son muy variados: hay zonas submarinas, entornos desérticos, bosques y espacios oníricos.

6. Una banda sonora memorable

La música es otro de los grandes puntos fuertes (también se alzó con el premio a la mejor banda sonora). A lo largo de la aventura se pueden recolectar discos que se reproducen en el campamento, un espacio donde además se desarrollan conversaciones entre personajes y se fortalecen relaciones. Una banda sonora que brilla especialmente en los combates contra jefes, con temas tan potentes que invitan a detenerse simplemente a escucharlos. La variedad de estilos y la calidad de las composiciones elevan notablemente la experiencia.

7. Ritmo, duración y contenido

El juego mantiene un ritmo muy equilibrado durante sus dos primeros actos, guiando bien al jugador y evitando picos de dificultad injustos. En el acto final, abre varias zonas opcionales que no son obligatorias. El problema es que, si se completa todo este contenido antes del jefe final, es fácil llegar demasiado fuerte, rompiendo parte del desafío. Aun así, es un problema menor dentro de una experiencia muy bien medida. La historia principal ronda las 30 horas, pero completar el juego puede costar hasta 50 horas, una duración muy ajustada para un juego de rol, evitando alargar artificialmente la experiencia.

Clair Obscur: Expedition 33 está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S (disponible desde el primer día con Xbox Game Pass) y PC a través de Steam y Epic Game Store.