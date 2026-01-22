Max y Chloe vuelven a juntarse en Life is Strange: Reunion, el cierre de la saga, el 26 de marzo

Once años después del lanzamiento del Life is Strange, Square Enix ha anunciado oficialmente Life is Strange: Reunion, la nueva entrega que marcará el esperado reencuentro entre Max Caulfield y Chloe Price, dos icónicos personajes de esta saga. El anuncio se realizó este martes durante una transmisión en directo y confirmó que el juego estará desarrollado por Deck Nine Games. Su lanzamiento está previsto para el 26 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Microsoft Store para Windows.

En Life is Strange: Reunion, la historia nos lleva de vuelta a la Universidad Caledon, donde Max trabaja ahora como profesora de fotografía. Tras regresar de una escapada de fin de semana, Max se encuentra con una tragedia devastadora: un incendio arrasa el campus y acaba con la vida de profesores, alumnos y amigos cercanos. La única forma de evitar la catástrofe es recurriendo de nuevo a su poder de rebobinar el tiempo, una habilidad sobrenatural que regresa por primera vez desde el juego original.

Gracias a un selfi que sirve como punto de anclaje temporal, Max dispone de tres días para investigar el origen del incendio y tratar de cambiar el destino. Sin embargo, la situación se complica cuando Chloe Price reaparece en Caledon como consecuencia de la unificación de líneas temporales provocada por Max en Life is Strange: Double Exposure. Chloe llega atormentada por pesadillas de un pasado que no ha vivido y con crecientes dudas sobre qué es real y qué no, lo que la empuja a necesitar de nuevo la ayuda de Max.

Por primera vez en la saga, los jugadores podrán controlar tanto a Max como a Chloe dentro del mismo juego, alternando entre sus puntos de vista conforme avanza la trama. El título combinará el poder de rebobinar de Max para cambiar decisiones, alterar conversaciones y manipular el entorno en puzles “en cuatro dimensiones”, con la personalidad directa, ingeniosa y descarada de Chloe, que permitirá sonsacar información a los sospechosos y avanzar por caminos que Max no podría recorrer sola.

Fiel a la esencia de la franquicia, Life is Strange: Reunion apuesta por una narrativa profundamente centrada en los personajes, con elecciones significativas que influyen en el desarrollo de la historia y conducen a una conclusión épica que pondrá punto final a la saga de Max y Chloe.

En cuanto a ediciones, el juego contará con una edición estándar por 49,99 €. También estarán disponibles varias ediciones especiales. La Deluxe Edition (59,99 €) incluirá una mini banda sonora digital, libro de arte digital, cómic digital y un documental exclusivo sobre el desarrollo con las actrices Hannah Telle (Max) y Rhianna DeVries (Chloe). El Paquete Doble (69,99 €) reunirá Life is Strange: Reunion y Life is Strange: Double Exposure en sus ediciones estándar, con acceso inmediato a este último al reservarlo. Por su parte, la Collector’s Edition (69,99 €) ofrecerá una caja de coleccionista con ilustración exclusiva de Ilya Kuvshinov, un vinilo naranja EcoRecord con la banda sonora, un póster de doble cara, un patinador de fieltro con el símbolo de rebobinar, púas de guitarra personalizadas y tarjetas con ilustraciones Polaroid™ dedicadas a Max y Chloe.

Como incentivo adicional, todas las reservas —y las compras realizadas durante el primer mes tras el lanzamiento— incluirán los atuendos clásicos de Max y Chloe.

Con este anuncio, Square Enix y Deck Nine prometen cerrar de forma memorable una de las historias más queridas del videojuego narrativo.