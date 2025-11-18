Lost Soul Aside busca su redención con nuevo contenido y mejoras gráficas
Sony Interactive Entertainment ha anunciado la actualización gratuita para este título de acción desarrollado por UltiZero Games
Lost Soul Aside: un polémico lanzamiento lleno de luces y sombras
Sony Interactive Entertainment ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva actualización gratuita para “Lost Soul Aside”, el esperado título de acción desarrollado por UltiZero Games que analizamos aquí en El Loot de Txeron. El parche introduce un abanico de novedades centradas en optimizar la experiencia de juego, ampliar sus contenidos y ofrecer más opciones de personalización a la comunidad.
Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra “Surge of Voidrax”, un nuevo modo de desafío que propone batallas infinitas contra hordas de enemigos y pruebas de dificultad progresiva. La actualización también añade la opción de saltar el prólogo, permitiendo a los jugadores sumergirse directamente en la acción.
Otra de las novedades clave es el Voidrax Pathfinder, una herramienta que actúa como guía dentro del juego: indica objetivos, facilita la exploración y ofrece ayuda para resolver puzles. A nivel estético, los jugadores podrán acceder a una nueva colección de aspectos, que incluye accesorios de arma “X” personalizables, armas Crystal clásicas y un conjunto de armadura y traje de caballero.
La actualización también introduce una notable modernización visual. Las cinemáticas se han renovado con mejoras en expresiones faciales, iluminación global, sombreado y nuevas animaciones de sincronización labial, reforzando el apartado narrativo del juego. Además, se ha habilitado la personalización del diseño de botones y se han refinado acciones fundamentales de combate como el rodar y el doble salto, con el objetivo de lograr un sistema más fluido y receptivo.
“Lost Soul Aside” narra el viaje de Kaser, un joven que se embarca en una misión para encontrar a su hermana tras la invasión de criaturas de otra dimensión. Acompañado por Arena, una entidad simbiótica capaz de transformarse en múltiples armas, el jugador se adentra en un mundo donde la fantasía y la tecnología se entrelazan entre ruinas, combates rápidos y espectaculares combos.
¿Qué decíamos de él en nuestro análisis? Que "este juego funciona para un estilo concreto de jugador o jugadora: quien quiera pegar mamporros sin pensar en nada más, tiene alrededor de 20 horas de pura diversión, pero para quienes exijan algo más, este título pasará sin pena ni gloria".
