Marathon ya tiene fecha de lanzamiento: llegará el 5 de marzo de 2026 (y viene con mando Dualsense bajo el brazo)

Sony Interactive Entertainment y Bungie han desvelado un nuevo tráiler de jugabilidad de Marathon, su ambicioso FPS de supervivencia y extracción PvPvE, y han aprovechado la ocasión para anunciar el dato más esperado: el juego se lanzará oficialmente el 5 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Steam y Xbox Series X|S.

Desarrollado por Bungie, el estudio responsable de sagas icónicas como Halo y Destiny, Marathon propone una experiencia intensa y táctica ambientada en la colonia perdida de Tau Ceti IV. Los jugadores asumirán el rol de corredores bio-cibernéticos, mercenarios que se adentran en instalaciones abandonadas y entornos hostiles en busca de recursos, armamento y respuestas sobre una expedición humana desaparecida a años luz de la Tierra. El título podrá jugarse en solitario o en escuadrones de tres, combinando enfrentamientos contra fuerzas de seguridad, corredores rivales y un entorno impredecible.

El nuevo tráiler de reserva, narrado por Gantry, agente de la facción MIDA, introduce el sistema de seis facciones del juego, cada una con contratos exclusivos y árboles de mejora independientes. Al completar misiones de alto riesgo, los jugadores desbloquearán recompensas, progreso narrativo y mejoras clave. Además, durante la primera temporada se habilitará el Crioarchivo, la zona de final de juego situada en la primera cubierta de la nave UESC Marathon, donde aguarda una amenaza capaz de poner en jaque incluso a la propia UESC.

Junto al anuncio del lanzamiento, Bungie y PlayStation han presentado un mando inalámbrico DualSense – Edición Limitada Marathon, inspirado en el diseño visual e industrial del universo del juego. El mando estará disponible a partir del 5 de marzo de 2026, en unidades limitadas, con un PVPR de 84,99 €. Las reservas comenzarán el 29 de enero de 2026 a las 10:00 (hora local) a través de PlayStation Direct y tiendas habituales, con disponibilidad variable según la región.

En cuanto a las ediciones del juego, Marathon llegará en Edición Estándar, que incluirá objetos cosméticos como el estilo de arma secundaria táctica Zero Step 004 CE, un colgante de arma Zero RC y una pegatina Zero Step Shift, y en Edición Deluxe, que añadirá el paquete cosmético Midnight Decay para armas y carcasas de Runner, además de recompensas adicionales.

Apuesta por la integridad competitiva

Bungie ha querido dejar claro su compromiso con un entorno justo para todos los jugadores. Marathon no contará con mecánicas de “pagar para ganar”, y el resultado de las partidas —ya sea evacuar con éxito o morir en el intento— no dependerá nunca del dinero invertido.

Los pases de recompensas serán permanentes: no caducarán, permitirán obtener recompensas de pases anteriores en cualquier momento y podrán adquirirse incluso temporadas después.

El universo de Marathon gira en torno a la exploración de un auténtico “cementerio de posibilidades”. Los jugadores se infiltran en centros de investigación abandonados, paisajes escarpados y puestos de seguridad que guardan los restos de una expedición fallida. La dificultad aumenta progresivamente en cada zona, preparando a los corredores para el desafío final: la nave UESC Marathon, varada en los cielos del planeta.

El sistema de juego se apoya en seis carcasas de corredor, configurables y prescindibles, que permiten adoptar distintos estilos como Destructor, Reconocimiento o Ladrón. A esto se suma un amplio arsenal de armas modificables, implantes corporales y mejoras de sistemas, pensados para fomentar la planificación en equipo y la sinergia entre jugadores.

Cooperación, traición y supervivencia

Las partidas podrán afrontarse en solitario o en equipos de dos o tres jugadores. También será posible unirse a partidas en curso como Rook, un explorador sin equipamiento inicial ni nada que perder. El chat de proximidad permitirá forjar alianzas temporales con corredores rivales para superar amenazas comunes, aunque la traición siempre estará a la orden del día.

Por último, los jugadores podrán negociar con seis facciones enfrentadas, cada una con sus propios intereses y recompensas. Al cumplir sus encargos, se desbloquearán mejoras de temporada, arsenales iniciales más potentes, mayor capacidad de almacenamiento y botín especializado.