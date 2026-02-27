Nacon revoluciona el audio en los videojuegos con su nuevos RIG R5 PRO HS

Si estás leyendo estas palabras seguramente juegas habitualmente a videojuegos pero, ¿cuántos de ellos has experimentado?, hablamos de una inmersión total, sin pausas, distracciones o incomodidades que te saquen de la historia e interrumpan tu momento a los mandos. Si buscas vivir esta experiencia, Nacon tiene el complemento ideal para tu setup, los nuevos auriculares RIG R5 Pro HS compatibles con PS5, PS4, PC y dispositivos móviles y que cuentan con licencia oficial de PlayStation.

Características técnicas Auriculares con cable con licencia oficial de PlayStation®

Altavoces de 40 mm con recubrimiento de grafeno para un sonido de alta calidad (<0,5 % de distorsión armónica total)

Micrófono flexible flip-to-mute, que asegura una reproducción cristalina de tu voz (Rango de frecuencia del micrófono: 50 Hz – 15 kHz).

Controles de volumen integrados

Sistema de personalización magnético « Snap+Lock » para placas modulares y almohadillas

Almohadillas y diadema de espuma viscoelástica

Auriculares ajustables y plegables completamente

Cable de 1,5 m con conector jack de 3,5 mm

Compatible con PlayStation® 5, PlayStation® 4, PC y dispositivos móviles

Este headset está pensado por y para gamers y las sensaciones son muy positivas. Cuenta con altavoces de 40mm con diafragma recubierto de grafeno para una reproducción de audio precisa que he podido comprobar jugando a “Styx Blades of Greed”, título desarrollado precisamente por Nacon y cuyo análisis podrá verse publicado en todas las cabeceras del Grupo Joly en los próximos días.

"Styx Blades of Greed" es la última entrega de una saga de videojuegos basada en el sigilo, por lo que los RIG R5 Pro HS han resultado ser un gran aliado facilitando por un lado la percepción espacial, permitiéndome mantener localizados a mis enemigos por el retumbar de sus pasos mientras me arrastraba por los diferentes escondrijos del escenario; y por otro la inmersión en la historia, aislándome del ruido externo y amplificando los sonidos del juego para crear una sensación de peligro muy parecida a la que un goblin cascarrabias podría sentir al colarse en sitios en los que no debería estar.

La calidad de sus materiales marca la diferencia

En cuanto a sensaciones, los RIG R5 Pro HS de Nacon han resultado ser una delicia. Son ligeros, en torno a los 300 gramos, y cómodos gracias a sus almohadillas y diadema de espuma viscoelástica, un material que tiene la capacidad de adaptarse al tamaño de la oreja, expandiéndose para crear una burbuja y aislar los sonidos externos de forma efectiva sin contar con tecnología específica de cancelación de ruido.

Son ideales para ser usadas durante largos periodos de tiempo y el tejido de tela transpirable extiende su vida útil y evita la pérdida del recubrimiento, como suele pasar con las almohadillas de piel sintética, especialmente en lugares con climas más cálidos como el andaluz en los que es casi inevitable romper a sudar durante los meses cálidos del año.

Los RIG R5 Pro HS tienen integrado el control de volumen, que siempre es de agradecer, aunque personalmente no lo he usado demasiado ya que el salto del nivel máximo de volumen al nivel inmediatamente inferior me parece demasiado drástico y prefiero dejarlo fijo en el nivel superior y controlar el volumen por medios externos.

Las almohadillas de espuma viscolástica se ajustan al jugador.

Tanto las almohadillas como las carcasas exteriores son extraíbles lo que añade un valor extra de personalización. A través de enganches magnéticos "snap+lock" será posible intercambiar las almohadillas si has conseguido desgastarlas así como las placas modulares, las cuales vienen de serie en color negro y con el isotipo de PlayStation en blanco.

No hay auricular gaming que se precie sin un micro, el de los RIG R5 Pro HS cuentan con un rango de frecuencia de 50 Hz que permite la transmisión de la voz de forma clara y sin interferencias, problemas con los que sí me encontraba en otros headset de gama inferior.

El micrófono abatible y con tecnología “flip-to-mute” de los auriculares de Nacon permiten cerrar el micro con un simple movimiento ascendente para mantener las conversaciones en el mundo real (o los accesos de tos) fuera de la partida en pantalla; además, no es un micro rígido, sino que es posible moldearlo y ajustarlo a la distancia que se prefiera.

Conclusión

En definitiva, los auriculares RIG R5 Pro HS de Nacon son el complemento ideal para subir de nivel tu experiencia gamer. Su comodidad y adaptabilidad se amoldarán perfectamente a tu estilo de juego y gracias a su potencia se convertirán en un imprescindible para largas sesiones tras los mandos.

Sus prestaciones lo sitúan en una gama media dentro de las opciones de auriculares disponibles en el mercado y su precio, de de 79,99 euros, también lo refleja, convirtiéndose en una opción muy digna para un amplio abanico de usuarios que obtendrán un producto con buenos acabados, materiales de calidad y una notable mejora técnica que logran marcar la diferencia.