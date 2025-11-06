Playstation Portal se 'divorcia' de PS5: llega el deseado juego en streaming en la nube
Sony ha habilitado la posibilidad de jugar en su dispositivo portátil sin necesidad de usar la Playstation 5 en remoto pero será necesario ser suscriptor de Playstation Plus Premium
Sony Interactive Entertainment ha anunciado una de las actualizaciones más importantes hasta la fecha para PlayStation Portal, el dispositivo portátil diseñado para disfrutar de juegos de PlayStation a distancia. A partir de hoy, 6 de noviembre a las 03:00 (hora española), los suscriptores de PlayStation Plus Premium pueden ya acceder al juego en streaming en la nube para títulos de PS5, lo que permitirá jugar sin necesidad de conectarse directamente a la consola mediante Uso a distancia y ampliar así las posibilidades de juego más allá del hogar.
Esta actualización permitirá transmitir directamente desde la nube juegos de PS5 ya presentes en la biblioteca del jugador, incluyendo títulos como Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V o Resident Evil 4. También podrán jugarse desde la nube cientos de juegos incluidos en el catálogo de PlayStation Plus, entre ellos Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea o The Last of Us Parte II Remastered. Gracias a esta función, será posible jugar en PlayStation Portal incluso cuando otra persona esté utilizando la PS5 para otros fines o cuando la consola esté apagada en casa, siempre que haya conexión Wi-Fi de alta velocidad.
La actualización llega acompañada de una interfaz rediseñada, con una pantalla de inicio dividida en tres secciones principales: una dedicada al uso a distancia con la PS5 emparejada, otra centrada en el juego en la nube y una tercera pestaña para buscar y gestionar títulos compatibles. Además, la sección de juego en streaming incorpora nuevas funciones como acceso a la tienda desde el propio dispositivo, opciones de accesibilidad mejoradas e invitaciones para unirse a sesiones multijugador desde la misma interfaz.
A partir de esta versión, PlayStation Portal también contará con la funcionalidad de Audio 3D para experiencias más inmersivas tanto en uso a distancia como en streaming en la nube, junto con un nuevo sistema de protección mediante clave del dispositivo que mejora la seguridad. Asimismo, se incorpora una pestaña de comprobación rápida del estado de red, diseñada para asegurar una conexión óptima antes o durante la partida.
Con estas novedades, PlayStation refuerza su apuesta por un modelo de juego más flexible y accesible, que se adapta a los hábitos de los jugadores actuales y amplía las posibilidades de disfrutar de títulos de PS5 dentro y fuera del hogar.
