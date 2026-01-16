Resident Evil Requiem muestra todo su potencial con su espectacular dualidad de miedo y acción

Capcom ha celebrado este jueves un nuevo Resident Evil Showcase en el que ha desvelado abundante información sobre Resident Evil Requiem, la próxima gran entrega de la saga de terror, cuyo estreno mundial está fijado para el 27 de febrero de 2026. Durante el evento se mostraron nuevas secuencias de jugabilidad, se ampliaron detalles sobre la historia y los protagonistas, se confirmaron colaboraciones de alto perfil con Porsche y Hamilton, y se ofreció un repaso completo a las plataformas, ediciones y tecnologías que acompañarán al lanzamiento.

Resident Evil Requiem contará con dos protagonistas jugables: Grace Ashcroft, analista del FBI, y el veterano agente Leon S. Kennedy. El juego permitirá alternar en cualquier momento entre primera y tercera persona, ofreciendo tanto una experiencia más inmersiva como un enfoque de acción más cinematográfico. Leon estará orientado al combate directo, combinando armas de fuego y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con nuevas mecánicas defensivas que permiten bloquear ataques, contraatacar y utilizar armas improvisadas, incluidas las que portan los propios enemigos. Grace, en cambio, representará el lado más puro del survival horror: recursos escasos, capacidad de carga limitada y decisiones constantes entre luchar o huir marcarán su supervivencia en un sanatorio infestado de zombis. Gracias a un dispositivo especial, podrá fabricar objetos esenciales utilizando sangre infectada, ampliando sus opciones tácticas, mientras que su revólver de asalto Requiem se perfila como un arma extremadamente poderosa, pero de uso muy limitado.

Los enemigos también tendrán comportamientos únicos, con zombis que parecen atrapados en rutinas de su vida anterior, como chefs obsesionados con cocinar o cantantes que no dejan de entonar canciones, lo que permitirá al jugador observar y aprovechar estas conductas. Todo ello se articula alrededor del misterio de Elpis, un concepto clave que conecta el pasado de Grace, la muerte de su madre Alyssa Ashcroft y la historia compartida con Leon, y que será fundamental para comprender los acontecimientos del juego.

En cuanto a la dificultad, Resident Evil Requiem ofrecerá varias opciones para adaptarse a todo tipo de jugadores. El modo Casual proporcionará ayudas como asistencia de puntería y mayor tolerancia al daño, mientras que el modo Clásico incrementará la tensión al exigir el uso de Cintas de Tinta para guardar la partida y una gestión mucho más estricta de los recursos.

El juego se lanzará simultáneamente en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store, y también estará disponible desde el primer día en GeForce NOW, permitiendo jugar en la nube incluso desde dispositivos menos potentes, móviles o televisores compatibles. En PC, además, el título contará con soporte para DLSS 4 y trazado de rayos avanzado de NVIDIA, mejorando tanto el rendimiento como la calidad visual en equipos de alta gama.

Colaboración y figuras

Uno de los anuncios más llamativos del Showcase ha sido la colaboración con la prestigiosa firma relojera Hamilton, que lanzará dos modelos de edición limitada inspirados en los relojes que lucen los protagonistas dentro del juego: el Khaki Field Auto Chrono de Leon y el Pan Europ Automatic de Grace. Estas piezas estarán disponibles el mismo día del lanzamiento y se producirán únicamente 2.000 unidades en todo el mundo. A esto se suma la colaboración con Porsche, que ha dado lugar a un Porsche Cayenne Turbo GT único, personalizado mediante tecnología de impresión 3D y diseñado para encajar con la estética oscura del juego. Este vehículo aparecerá en Resident Evil Requiem como el coche de Leon.

El evento también dejó otros anuncios pensados para los fans de la saga, como figuras a escala 1/6 de Grace y Leon, una gira de conciertos orquestales por el 30º aniversario de Resident Evil, la confirmación de las ediciones Standard y Deluxe, bonificaciones por reserva, el lanzamiento de Resident Evil 7 Gold Edition y Resident Evil Village Gold Edition en Nintendo Switch 2, contenidos de colaboración con Fortnite, un mando Pro especial de Nintendo Switch 2, una edición Premium Steelbook y el anuncio del primer amiibo de Resident Evil, protagonizado por Grace y previsto para el verano de 2026.

Con todo lo mostrado, Resident Evil Requiem se perfila como una de las entregas más ambiciosas de la franquicia, combinando terror, acción, narrativa y tecnología de vanguardia. Capcom ha confirmado que habrá más anuncios en las semanas previas a su lanzamiento, dejando claro que la acción y el horror aún no han terminado.