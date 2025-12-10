El nacimiento de la Fundación Xafer estará abierto a las visitas de otros centros educativos y de la ciudadanía en general. La entrada será gratuita con cita previa para los escolares que acudan en grupo.

La magia de la Navidad ha comenzado a sentirse en los pasillos del Colegio San José – Fundación Xafer donde este año la Asociación Fieles de San José, perteneciente en el centro, ha sorprendido a toda la comunidad educativa con la creación de un Belén de Playmobil tan original como entrañable.

Una obra construida "con paciencia, cariño y una creatividad desbordante que está despertando la admiración de pequeños y mayores", señalan desde el centro educativo.

Lejos de ser una simple exposición, este Belén se ha convertido en un símbolo de colaboración, tradición y celebración compartida. Cada figura, cada escena y cada detalle cuentan una historia que conecta a los más pequeños con la Navidad desde un lenguaje cercano y lúdico, pero también lleno de respeto por las raíces culturales y religiosas que nos unen.

El montaje, minuciosamente preparado por miembros de la Asociación Fieles de San José, destaca por su amplitud, su riqueza visual y su capacidad para transformar el imaginario tradicional del Belén en un formato moderno, colorido y sorprendente. La mezcla entre la ternura de los Playmobil y la solemnidad del Misterio ha creado un ambiente único que invita a detenerse, observar y volver a sentir la ilusión de estas fechas.

Para Jimena, de 2º de Primaria, la experiencia ha sido “como entrar en un cuento”, y asegura que lo que más le ha gustado ha sido “buscar dónde estaban los Reyes Magos”.

Eloísa, de 6º de primaria, destaca: “me ha gustado todo, pero lo que me ha parecido más laborioso ha sido el tiempo y la dedicación que se ha tenido que poner para conseguir ese resultado”. Triana, de 6º de primaria también destaca la figura del “abuelito echando al ratón para fuera de la casa” era entrañable.

Las familias también han reaccionado con entusiasmo. Laura, madre de dos alumnos del centro, destaca que “estos detalles son los que hacen comunidad. Es una alegría que nuestros hijos puedan vivir la Navidad de una forma tan cercana y bonita”.

Horarios de apertura del Belén de Playmobil del colegio de San José Fundación Xafer

Con el deseo de compartir esta iniciativa más allá de su comunidad educativa, el Colegio San José –Fundación Xafer abre sus puertas a los centros educativos de Jerez y su entorno durante los días 15 y 16 de diciembre, en horario de 9:00 a 14:00, para que alumnado y profesorado puedan disfrutar gratuitamente de esta propuesta navideña tan especial.

Para una mejor organización, las visitas se realizarán mediante cita previa, disponible en el teléfono 956 30 53 25.

Además, estará abierto al público los días miércoles 10 de 16:30 a 18:30, jueves 11 de 16:30 a 18:00, lunes 15 de 16:00 a 18:30 y martes 16 de 16:00 a 18:30.

Desde el equipo docente, también reconocen el valor de la actividad. “La Navidad es tiempo de unión, de compartir y de abrir nuestras puertas”, explica una de las profesoras de primaria, que señala que este tipo de proyectos “acerca la cultura y la fe a través del juego, algo que los niños comprenden de forma natural”.

El Belén de Playmobil no solo sorprende por su estética, sino también por su capacidad de recordar que la educación es mucho más que contenidos curriculares. Es acompañar, emocionar, contagiar ilusión y

ofrecer vivencias que quedarán en la memoria de quienes pasen por el centro en estas fechas. Como expresaba uno de los más pequeños al salir: “Seño, ¿podemos venir mañana otra vez?”.

Con iniciativas como esta, el Colegio San José – Fundación Xafer reafirma su voluntad de seguir construyendo puentes entre escuelas, familias y asociaciones, para que juntos podamos celebrar lo que verdaderamente importa: la alegría de estar unidos y el deseo compartido de aprender a ser felices