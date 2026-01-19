Ir al contenido
"Fue un frenazo fuerte y notamos como el tren se iba hacia el lado"
Última hora de la crónica del accidente ferroviario
"Fue un frenazo fuerte y notamos como el tren se iba hacia el lado"
También te puede interesar
Juanma Moreno cree que la cifra de muertos "superará la veintena"
"Fue un frenazo fuerte y notamos como el tren se iba hacia el lado"
"Usamos quads para evacuar a los heridos porque las ambulancias no podían entrar"
Los vecinos de Adamuz se vuelcan con las víctimas del descarrilamiento: "Te quitas el pijama y sales corriendo a echar una mano"
Lo último
Las fotos de la situación en Adamuz tras el descarrilamiento de los trenes
Juanma Moreno: "Es posible que se supere la veintena de muertos"
"Lo peor que te puedes encontrar en la vida estaba allí"
Óscar Puente: "Es un accidente raro, muy raro"