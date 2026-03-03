Puesta a punto en el Hontoria: Así se repone ya el albero para la Feria de Jerez

Los trabajos de mantenimiento y reposición del albero ya han comenzado en el Parque González Hontoria. Es el paso previo indispensable para que Jerez luzca radiante durante la próxima Feria del Caballo, que se celebrará del 9 al 16 de mayo.

En este vídeo puede verse cómo avanzan las labores para que el recinto ferial presente su mejor cara. La maquinaria ya trabaja a pleno rendimiento para que, en poco más de dos meses, esta "alfombra de oro" reciba a miles de jerezanos y visitantes. Además, ya se han comenzado los trabajos de montaje de las casetas.

Tal como se anunció a finales de año, esta intervención, que tiene un presupuesto que rondará los 412.000 euros aproximadamente (impuestos no incluidos), se está realizando en las principales vías del Hontoria, concretamente en el Paseo de las Palmeras y en las calles Lola Flores y Paquera de Jerez.