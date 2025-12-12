El Consejo Regulador acogió este jueves por la tarde la presentación la obra póstuma de Juan Pedro Simó (Jerez, 1959-2024), 'Sorbos de sacristía'. Se trata de una recopilación de artículos sobre Jerez y el jerez publicados por él en las páginas de Diario de Jerez entre los años 2012 y 2014. Una antología de un “valor incalculable” del que fuera durante años redactor jefe del rotativo del Grupo Joly.

Durante el acto, el periodista Pedro Ingelmo, encargado de la edición de este libro, recordó el inició de su relación laboral con Juan Pedro, que acabó convirtiéndose en más de cuarenta años de amistad y admiración.