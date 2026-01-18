El accidente ferroviario ocurrido esta tarde en Adamuz (Córdoba), en el que se han visto implicados dos trenes de alta velocidad, ha dejado al menos 21 personas fallecidas y 25 heridos de gravedad, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y del servicio de emergencias 112 de Andalucía. Uno de los trenes de la compañía Iryo descarriló y terminó invadiendo la vía por la que circulaba un Alvia que avanzaba en dirección opuesta. Numerosos equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar del siniestro y trabajan en el rescate de viajeros que quedaron atrapados. El convoy de Iryo transportaba alrededor de 300 pasajeros y, hasta el momento, no se han esclarecido las causas del descarrilamiento.

Por su parte, Adif ha comunicado que el tren de Iryo implicado en el suceso había partido de Málaga a las 18:40 con destino a la estación madrileña de Puerta de Atocha. El choque tuvo lugar a las 19:39 en las inmediaciones de Adamuz, según ha indicado un portavoz de la entidad ferroviaria. En el tren que se dirigía a Huelva, los vagones más dañados han sido el sexto y el octavo.