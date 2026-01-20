Unos veinte minutos ha durado la visita de los Reyes al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. En este punto se encuentran las familias de los desaparecidos tras el accidente. Hasta 41 siguen a la espera de encontrar a sus allegados. Han recibido, tanto a su llegada como a la salida, algunos vítores de cordobeses que se apostaban para recibirlos en las inmediaciones. Han estado acompañados en su visita de distintas autoridades, entre ellas el delgado del Gobierno en España, Pedro Fernández, o el ministro de Transportes, Óscar Puente.