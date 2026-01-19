Un amplio despliegue de medios de emergencia se ha desplazado hacia el municipio cordobés de Adamuz tras el grave accidente ferroviario registrado este domingo. En el vídeo se observa a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como a ambulancias y vehículos sanitarios, dirigiéndose a la zona del siniestro para reforzar las labores de rescate y atención a las víctimas.

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz. Así lo ha confirmado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien ha señalado que el plan afecta a la provincia de Córdoba. El Ayuntamiento de la capital ha constituido ya la Mesa de Emergencia para coordinar la respuesta institucional.

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico, se han movilizado cuatro equipos de Atención Primaria, seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, tres ambulancias convencionales, cinco de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

Asimismo, el Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II) de la UME, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), se ha desplazado durante la noche a Adamuz con diverso material de rescate, sanitario y de avituallamiento. Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado que la unidad viaja equipada con material de excarcelación e iluminación para facilitar los trabajos en la zona del accidente.

El siniestro se produjo a las 19.39 horas, cuando un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló en sus tres últimos vagones e invadió otra vía, impactando violentamente contra un convoy de Renfe que circulaba desde Madrid con destino a Huelva. Como consecuencia del choque, ambos trenes descarrilaron.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado 21 personas fallecidas. Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno mientras se investigan las causas del accidente.