José Antonio Ruz Rabadán 'Pato' ha sido presentado este martes como nuevo futbolista del Xerez Club Deportivo. El extremo de Aguilar de la Frontera (Córdoba) llega procedente del Real Jaén, con el que disputó el 'play-off' de ascenso a Segunda División B hace algo más de un mes por lo que "físicamente sólo llevo parado ese tiempo al contrario de otros compañeros que no juegan desde el parón por el COVID".

Pato puede actuar en ambas bandas aunque su posición habitual es la de extremo izquierdo con tendencia a ir por dentro. En el Jaén anotó la pasada campaña 12 goles, destapándose como goleador "Como dice Juan, ha sido uno de mis mejores años. Mi promedio todos los años es de cinco o seis goles, pero el año pasado por suerte hice 12, metiendo en 'play-off' y jugando bastantes minutos. Me encontré bastante bien y sobre todo me dieron bastante confianza. La clave estuvo en que me sentí querido por los que me rodeaban, me transmitieron mucha seguridad y confianza. Creo que eso es clave para que un jugador rinda más".

El futbolista cordobés, que coincidió la pasada temporada con el exxerecista Ramón Verdú (que se fue del XCD al Jaén a mitad de temporada), asegura que no tuvo que pensarse mucho la oferta azulina: "Juan me transmitió mucha seguridad. Confío mucho en la gente que me da su palabra y aquí estoy". También le convenció el proyecto, "a largo plazo" y los refuerzos: "Hay jugadores con mucha calidad, con mucho nombre y estatus".

Y es que jugar en el Xerez CD esta temporada estará bastante caro: "Nadie lo va a poner fácil para jugar. Un jugador siempre quiere jugar y creo que todos hemos venido a dar lo máximo. Va a estar complicado. Si el míster tiene dudas hasta último momento quiere decir que toda la plantilla está metida y eso siempre es bueno para el equipo", apuntó.

Por último, se refirió a la particularidad de esta próxima campaña, con un Grupo X dividido en dos subgrupos: "Estamos acostumbrados a una liga de 20 equipos y al partirla por la mitad son menos partidos y hay que estar más concentrados porque hay menos margen de error".