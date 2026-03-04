Chapín, juez del futuro liguero del Deportivo

Después de la victoria ante el Yeclano, que sirvió al Xerez CD para reengancharse al ‘play-off’, el cuadro de Diego Galiano deberá afrontar los últimos nueve partidos de liga, consciente, como ya confesó el propio técnico en la previa del último partido, de la importancia de Chapín.

Los xerecistas jugarán cuatro partidos como local y uno como visitante pero también en Chapín, al enfrentarse en la penúltima jornada de liga al Xerez DFC. Ser fuertes en casa garantiza medio play-off, objetivo que podría ser superior (el ascenso directo) si el equipo es capaz de volver a ser eficaz a domicilio, donde no gana desde el 11 de enero, cuando venció al Almería B.

Los de Galiano recibirán en Chapín a Recreativo, La Unión, Puente Genil, Extremadura y UCAM, es decir, se medirán a tres de los aspirantes a puestos cabeceros, mientras que fuera viajarán a Málaga contra el Malagueño, Jaén, Lorca y el citado derbi local ante el Xerez DFC.

El líder Águilas tampoco tiene un calendario sencillo pues en casa se enfrentarán a Puente Genil, UCAM, Xerez DFC, Lorca y Almería B, mientras a domicilio deberán visitar la cancha del Extremadura, el difícil municipal de Lebrija frente al Antoniano, Melilla y Estepona, otros dos rivales que se juegan la permamencia.

El Recreativo, próximo rival del Xerez CD, tiene ahora dos salidas complicadas, la de este domingo enChapín y la del domingo que viene en el Polnario de Puente Genil. Fuera tendrán también otros dos gallitos, UCAM y Extremadura, además del municipal de Lebrija. Como locales, por su parte, recibirán a La Unión, Jaén, Melilla y Xerez DFC.

Calendario de partidos que restan al Xerez CD.

El tercero en la tabla, el UCAM, viaja este domingo a Yecla, que o despierta o se meterá en problemas, y también debe enfrentarse a domicilio al líder Águilas, Deportiva Minera, La Unión y cerrará la liga en Chapín ante el Xerez CD. En casa tampoco tiene un calendario cómodo, pues se medirá a Linares, en franca progresión, Recreativo, Atlético Malagueño y Jaén.

El cuadro jiennense, engangachado al play off tras un 2026 inmaculado, visitará las canchas del Linares, en el derbi regional, Recreativo, Malagueño y UCAM, y recibirá en La Victoria a Yeclano, Xerez CD, La Unión, Puente Genil y Antoniano.

Calendario de partidos para los rivales del Xerez CD.

La Minera de Checa es quizás quien, a priori, afronta un horizonte exigente. Así, en casa se enfrentarán a Malagueño, Antoniano, UCAM; Xerez DFC y Almería B, y a domicilio, a La Unión, Extremadura, Puente Genil y finalizará la competición en Lorca.

El Extremadura, por su parte, puede colocarse en situación de privilegio si suma de tres en el partido que tiene pendiente ante el Melilla y que se jugará el 18 de marzo, ya que se colocaría con 42 puntos. No obstante, es quizás quien tiene el calendario más difícil, recibiendo en el Francisco de la Hera al líder Águilas, Deportiva Minera y Recreativo, además de La Unión. Fuera jugarán ante Almería B, Estepona, Yeclano, Xerez CD y Linares.

Con 39 puntos anda el Lorca, que en casa debe recibir al Xerez DFC esta semana, y al Estepona la semana que viene. Además, visitarán el Artés Carrasco el Linares, el Xerez CD y el Yeclano. A domicilio debe visitar Melilla, Almería B, al líder Águilas y cerrará la Liga ante la Deportiva Minera de Checa.

Finalmente, el Linares, que de ganar el partido pendiente ante La Unión sumaría 37 puntos y podría optar al play-off, debe recibir a Jaén, Puente Genil, Antoniano, Estepona y Extremadura en el último encuentro liguero, y visitar las canchas de UCAM, Lorca, Xerez DFC y Melilla, es decir, un calendario exigente a domicilio con equipos que se lo juegan todo por arriba y por abajo.