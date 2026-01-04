Josete, el regreso del líder de la defensa del Xerez CD

Josete Malagón recuperó la titularidad en el derbi contra el Xerez DFC después de estar seis partidos en l dique seco y tener minutos en la segunda parte del choque en Almendralejo en el que el Xerez CD cerró el año 2025. En su vuelta al equipo inicial, el central ilicitano fue el jefe de la zaga junto a Moisés, estuvo expeditivo en los balones aéreos y providencial en un corte con una perfecta lectura de juego tras un pase en profundidad de Diego Iglesias que hubiera dejado solo a Christian Dieste.

El defensa estaba contento por el triunfo y por darle a la afición una victoria que ya demandaba, la primera del XCD sobre el XDFC como local y la segunda en toda la historia de estos derbis: "Es importante que se queden los tres puntos en casa. Creo que el equipo lo ha dado todo, como se ha visto en el césped y muy contento de poder sumar. Desde dentro, creo que en la primera parte hemos arrollado al rival, hemos generado muchísimas oportunidades de gol para irnos con un marcador con más holgura. Luego, en la segunda, claro, no es la misma intensidad nuestra de ir arriba, se pierde un poco no por falta de ganas, sino por la falta de fuerzas. Nos hemos juntado y hemos sabido sufrir. Creo que aún así en el cómputo global nos hemos merecido los tres puntos", resumía el central, que se marchaba con la sensación de que el resultado "se ha quedado corto. Lo he visto en el terreno del juego, creo que hemos sido muy superiores, sobre todo en la primera parte. Luego, en la segunda, ellos son un equipo con buen manejo de balón, que juegan bien entre líneas, con los espacios y creo que hemos sabido sufrir, juntarnos y hemos acabado con tres puntos en casa".

"Es complicado abstraerse en un partido así, nuestra afición tenía ganas de una victoria y es un partido especial"

Quizá lo que le está faltando al equipo de Diego Galiano es sentenciar los partidos, aunque Josete cree que el sufrimiento es más externo que el que se vive dentro del campo: "Visto desde fuera creo que se sufre más, te lo digo porque lo he vivido recientemente, el estar fuera sufres más por eso, por el marcador tan corto que por realmente las ocasiones. Creo que la única ocasión que han tenido en todo el partido es una transición, que llegamos con gente pero nos falta ajustarnos bien. Fuera de ahí, creo que deberíamos de haber ido al descanso con un marcador más holgado". Reconoce también que en una semana de derbi es "complicado abstraerse. Intentamos evadirnos un poco, el que son sólo tres puntos, pero es que es muy complicado. Al final todo el mundo lo vive, nuestra afición tenía ganas de una victoria y es un partido especial", decía. Y es que con 14.000 aficionados en la grada el ambiente fue espectacular: "Un futbolista quiere vivir estos ambientes y el que diga lo contrario es que no le gusta el fútbol. Yo si pudiera jugar con este ambiente todos los fines de semana lo firmaría ya".

"El balance de la primera vuelta es muy bueno, 30 puntos y en play-off, pero habrá que hacer la segunda vuelta incluso mejor que la primera"

Acabada la primera vuelta, es hora de hacer balance. El Xerez CD la acaba en puesto de play-off de ascenso con 30 puntos y a dos puntos del líder Águilas, que este domingo caía en casa del UCAM Murcia: "El balance creo que es muy bueno, porque al final tenemos 30 puntos. Creo que acabar en play-off te da un plus, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir puliendo cosas y hay que hacer la segunda vuelta incluso mejor que la primera". ¿Puede aspirar el XCD a todo, al ascenso directo?. "Nosotros entrenamos todos los días para aspirar a lo máximo. Como dije el año pasado, al final de temporada se hará el balance y llegaremos hasta donde no merezcamos, ni más ni menos. La liga tiene 34 partidos como para que se te escape en uno o en dos, como decía el año pasado. La liga es justa y te va a poner en el sitio donde merezcas a final de liga". ¿Es el objetivo? "No voy a decir que es la salvación, puesto que sería irreal. El objetivo es ir partido a partido y llegar lo más lejos posible. Si me dices el ascenso, claro. El objetivo inicial era el play-off y a día de hoy sigue siendo. El año pasado era una circunstancia, era un recién ascendido, el presupuesto no era de los más altos y este año creo que el club ha dado un paso muy importante en todo y creo que la aspiración como ya alguna vez he dicho a principio de temporada debe ser el estar entre los cinco primeros".

Tras varias semanas en el dique seco, Josete reaparecía contra el Extremadura y era titular en el derbi. Se encontró "bien" y reconocía que "se pasa mal porque al final no ayudas al equipo desde dentro, me tocaba en otras facetas y al final cualquier jugador quiere jugar, quiere estar en el verde. Se me ha hecho un poco largo, la verdad. Hacía tiempo que no me lesionaba de seis semanas y ahora a seguir trabajando para ayudar al equipo donde requiera". Y por último, un deseo por Reyes Magos: "Yo les pido salud para todos, ninguna otra cosa ni cosas raras. Que nos dejen trabajar como estamos haciéndolo, en condiciones, salud para todos y ya el destino dirá dónde tenemos que estar".