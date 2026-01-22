Muere Manolo Toledano, jugador del Xerez CD en las temporadas 91/92 y 92/93

Manuel Toledano Prieto, jugador que militó en el Xerez Club Deportivo durante dos temporadas, ha fallecido este jueves 22 de enero a los 60 años víctima de una larga enfermedad. El onubense disputó un total de 60 partidos con el Deportivo anotando 15 goles en las campañas 91/92 y 92/93 con el club en Segunda División B. Además, jugó en el Recreativo de Huelva, donde además de futbolista fue entrenador de la cantera y director deportivo; Levante, Polideportivo Almería, Linares y CD Málaga.

Toledano llegó a ser internacional con la sub-18 de la Selección Española y "se convirtió en una de las grandes irrupciones de la cantera en la década de los 80", detalla Huelva Información. "Ostenta el honor de ser el jugador más joven en marcar un gol con la elástica albiazul. Lo hizo en su debut, con apenas 16 años, en un partido que enfrentaba al Decano con el Rayo Vallecano el curso 81/82".

Tras anotar 10 goles en Segunda División A con el Málaga, el Xerez CD apostó por Toledano en la campaña 91/92 como uno de los fichajes rutilantes para recuperar la segunda categoría del fútbol español perdida el curso anterior. En su primera campaña en el Deportivo, Manolo Toledano disputó 26 encuentros, 21 de ellos como titular y anotando 9 goles, siendo el segundo máximo goleador por detrás de Melenas. Sin embargo, el Deportivo, que inició la temporada con José Enrique Díaz y la acabó con Nico Sosa en el banquillo, hizo aguas y sólo pudo ser octavo, quedando lejos de la lucha por el play-off de ascenso.

Un año más tarde, Toledano disputaba 34 encuentros con el Deportivo, marcando 6 goles, 3 en liga. El XCD fue subcampeón del Grupo 4 de Segunda B con Delfín Álvarez. En la fase de ascenso, el equipo azulino quedó encuadrado con Elche, Leganés y Palencia, no pudo ganar ningún partido y sólo sumó 3 puntos en un play-off que emcumbró al Lega a Segunda A.