Reparto de puntos en un duelo de aspirantes al ascenso

El Xerez perdió una nueva oportunidad de encaramarse a lo más alto de la tabla clasificatoria del grupo IV de Segunda RFEF tras empatar en casa ante el Águilas en un partido muy igualado en el que analizando los méritos de uno y otro, las tablas fue el resultado más justo.

El Deportivo salió con algunas novedades con respecto al último partido en Almería. En la izquierda, Felipe Chacartegui, con molestias, se quedó de inicio en el banquillo, ocupando el carril zurdo Ricky; mientras que en mediocampo, Jaime López ocupó el puesto de Adri Rodríguez. La tercera novedad fue Nané, que regresó a la titularidad tres jornadas después, ya que su último partido saliendo de inicio fue en Almendralejo.

A pesar del dominio del Xerez en los primeros compases, con parón incluido al apagarse de repente parte de la iluminación del estadio, fue el Águilas quien tuvo la primera oportunidad clara del partido, con un disparo de Chris Martínez de volea que se marchó a la izquierda de De la Calzada.

El primer acercamiento con peligro del Xerez llegó a la media hora, al empalar Ricky un balón suelto que se fue por encima de la puerta de Salcedo.

Con la posesión a favor de los xerecistas, a los locales les costó profundizar, el Águilas replegado y defendiendo con una línea de cinco, no dejaba espacios para generar peligro y bien plantado, esperaba el mínimo error para salir a la contra.

A ello se sumaba el horrible estado del césped de Chapín, un problema al que el Ayuntamiento sigue sin encontrar una solución, una circunstancia que impedía al Xerez, de por sí un equipo con buen trato de balón, utilizar todas sus armas.

Nané abre la lata

Sin embargo, todo cambió pasado el minuto 40. Fue a balón parado de la manera en la que se rompió el encuentro. Tras el rechace de la defensa a centro de Zelu, Mati Castillo llegó a línea de fondo, puso el balón raso a segundo palo y la dejada posterior de Josete, la empaló Nané para poner a su equipo por delante en el marcador, haciendo su quinto gol de esta temporada.

Los de Galiano habían hecho lo más difícil, ponerse por delante, y ahora, ante un rival muy rocoso, esperaban su oportunidad, como han hecho en otras ocasiones, para matar a la contra.

Tras el gol, el Águilas asumió algo más de riesgo. Los de Hernández pusieron cerco por momentos al marco xerecista, en un choque que tuvo 12 minutos de prolongación. La ocasión más clara fue un centro de Mario Abenza que Mati Castillo despejó a córner cuando Héctor se disponía, sólo en el segundo palo, a fusilar a De la Calzada.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica, un partido tosco, y especialmente competido por ambas partes. Nadie regalaba nada. El Águilas retiró a Keita y situó en mediocampo a Aitor, buscando así un mayor control de la posesión, e introdujo velocidad por banda con el recién fichado Javi Castedo por Mario Abenza.

Los visitantes tuvieron un primer acercamiento a los diez minutos, en un disparo de José Mas desde fuera del área que se fue desviado. Antes del cuarto de hora, un zapatazo desde fuera del área de Kevin Manzano se estrelló en el larguero xerecista. Los de Hernández se hicieron dueños del encuentro, y a base de empuje habían conseguido meter a los locales atrás. El Xerez, por su parte, se limitaba a frenar las acometidas visitantes, sin generar peligro alguno, pues entre las imprecisiones y la buena presión visitante, se veía incapaz de romper las líneas de los aguilenses.

La única ocasión peligrosa salió de una buena combinación entre Nané y Mati Castillo pasado el minuto 20 de la segunda mitad. El delantero habilitó, con un pase con el exterior del pie, al cántabro y su centro, tras desbordar en velocidad a Terranova, no encontró rematador ante la desesperación del público.

A falta de un cuarto de hora, una acción por banda derecha de Javi Castedo, un futbolista diferencial en esta categoría, posibilitó un centro al corazón del área y allí, tras un buen control de Chris Martínez, Aitor, remató a la media vuelta haciendo imposible la estirada de De la Calzada.

Con el 1-1 el choque se convirtió en una ruleta rusa. El Águilas apretaba en busca del segundo gol y el Xerez trataba de salir a la contra sin mucho aire ni convencimiento. Sólo la entrada de Franco dio algo de profundidad a los de Galiano, que una y otra vez naufragaban en sus intentos por buscar una contra que volviera a desnivelar el marcador.

Antes del final, Chapín reclamó una posible mano de Terranova tras un disparo dentro del área de Zelu, y éste mismo estuvo a punto de hacer un gol olímpico que finalmente se marchó fuera tras tocar en un compañero. La réplica murciana fue un zapatazo lejano de Chris Martínez, tras una falta de Bless, que llevó el pánico a la grada, pero que se marchó a la derecha de la meta de De la Calzada Al final, reparto justo de puntos.

Retraso de casi una hora

No fue al de ayer un encuentro normal, sobre todo porque en torno a las seis menos cuarto de la tarde, un cuarto de hora antes de dar comienzo el partido, el club anunció el retraso de casi una hora.

La sorpresa y la incredubilidad recorrieron las gradas de un estadio Chapín que congregó a casi diez mil personas, y que veían con extrañeza lo que estaba pasando. Detrás de todo este embrollo, un altercado entre el responsable de seguridad del club, y miembros del cuerpo técnico del Águilas.

Los hechos ocurrieron nada más llegar el autobús del equipo murciano al estadio, cuando este señor, según han contado a este medio testigos presenciales, intentaba agredir al entrenador de porteros del Águilas, llevándose la peor parte, en el intento por separar, el fisioterapeuta del club.

La situación pilló por sorpresa a propios y extraños y tuvo que ser controlada por parte de la seguridad privada del Xerez, y la Policía.

Durante casi una hora, el encuentro estuvo a punto de suspenderse, pero finalmente, tal y como reconoció en rueda de prensa el técnico del Águilas, Adrián Hernández, se optó por jugar.

Desde el club no se quiso ayer hacer mención a este asunto, por lo que en las próximas horas se conocerá qué medidas tomará con respecto al autor de los hechos.