El Xerez CD, retrasado por un incidente con un miembro del cuerpo técnico del Águilas

El encuentro entre Xerez y Águilas ha sido retrasado hasta las 18.45 horas. Así lo ha anunciado el club a través de un comunicado escueto en redes sociales en el que no daba explicaciones. Según ha podido confirmar este Diario, el motivo de este retraso responde a la negativa del conjunto murciano a disputar el partido tras la agresión de uno de sus miembros del cuerpo técnico.

Aunque inicialmente el cuadro visitante se negaba a saltar al campo y jugar tras el incidente sucedido, la Federación y el árbitro no ha aceptado la propuesta por lo que el encuentro se jugará pero con casi una hora de retraso.