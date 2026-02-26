Marcelo: "Hay que quedarse con la reacción y seguir así, ahora sólo cabe estar unidos"

La última derrota ante el Real Jaén ha sido un auténtico varapalo para el Xerez DFC, que mereció más ante el Real Jaén. El capitán del equipo, Marcelo Villaça, ha reconocido que "la derrota ha sido muy dura, porque creo que el equipo hizo una segunda parte muy buena. Estamos impotentes y muy jodidos y con mucha rabia".

A pesar del resultado, el jerezano sólo piensa ya en el futuro. "Lo hemos dicho en el vestuario los 20 jugadores y el cuerpo técnico, que tenemos que salir de esta situación todos juntos remando y apretando los dientes hasta el final. Es la única manera, la única manera, juntitos y apretar con corazón y con rabia que esto es el Xerez DFC y es la única manera de sacar esto. Lo bueno es que dentro de tres días hay otro partido y apenas hay tiempo para lamentarse y hay que pensar y levantarse de inmediato".

Sobre las dos acciones polémicas del final del partido, el posible penalti a Ilias y una mano dentro del área, Marcelo señaló que "yo lo he visto claro, lo que pasa es que al final, la balanza de no ha caído para nada de nuestro lado. Esto es fútbol y con lo que me quiero quedar es con lo que he dicho, estar unidos y seguir peleando".

Para Marcelo, la moraleja de esta última derrota es "quedarse con lo que hemos hecho después de quedarnos con uno menos, porque a partir de entonces hemos jugado con mucho corazón, con mucha rabia y ese al final es el Xerez que queremos, que lo deje todo, que lo intente hasta el final y así tenemos que morir. Nos tenemos que quedar, no podemos relajarnos, no podemos ir a media tintas, tenemos que jugar con cabeza y con corazón porque es la manera que vamos a estar más cerca de conseguir revertir esta situación, esta mala dinámica por la que estamos pasando".

El capitán lamentó que una vez más se diera un mal resultado para la afición. "A ellos no les podemos pedir nada más, tenemos que darle nosotros y contagiarlos. Contagiarlos de ese carácter que tenemos que demostrar como hemos intentado con uno menos. Entendiendo la frustración y el enfado de la afición, pero les pido apoyo, por eso, cuanto más seamos el domingo, mucho mejor".

El defensa aseguró que "ahora mismo no sirven las lamentaciones, tenemos que mirar hacia adelante. El domingo tenemos que salir a por todas y tenemos que morir para sacar los tres puntos. Cada uno que aporte lo que pueda, ya sea el que salga titular, como el que salga suplente, el cuerpo técnico...es la única manera".