Trabajado punto del Xerez DFC en Lebrija

El Xerez DFC arrancó un valioso punto en Lebrija donde completó un encuentro muy serio a nivel defensivo y de concentración. Los de Caro, no obstante, se marcharon con un mal sabor de boca pues desaprovecharon un penalti a favor en la primera mitad que hubiera cambiado el desarrollo del encuentro.

Como era de esperar, teniendo en cuenta que había habido jornada entre semana, Diego Caro refrescó el equipo para medirse al Antoniano. Así, dio entrada a Marcelo en banda derecha buscando una mayor solidez defensiva, volvió a la medular, como era de esperar, Rafa Parejo, e introdujo a Sergio García y Berto en la mediapunta.

Los azulinos salieron muy metidos desde el principio, y a los tres minutos ya dieron el primer aviso. Fue Diego Iglesias quien robó un balón en línea de tres cuartos, avanzó buscando el área y su disparo se marchó por encima de la puerta de Matías Árbol.

Los de Caro tenían claro que la única forma de sacar tajada en el municipal lebrijano era poniéndose el mono de trabajo, y así fue. El partido, como se esperaba, fue intenso, con poco fútbol en la medular y con dos equipos rondando el área de manera continua.

El Xerez DFC pudo adelantarse a los 23 de juego, en una falta lateral que sacó rápido y el centro de Marcelo, no encontró rematador, acabando el esférico en las manos del arquero local. Minutos después, una acción de Carlos Daniel por banda izquierda, terminó en un centro al primer palo y allí el jerezano Alex Revuelta derribaba por detrás a Samuele Longo. Penalti.

Corría el minuto 25 cuando el propio Longo asumió la responsabilidad ante la euforia de la afición azulina, que una vez más no había faltado a la cita con su equipo. Sin embargo, el italiano lanzó a la derecha del portero, y éste le adivinó la intención, atajando el balón y trasladando la alegría a la parroquia lebrijana.

A partir de ahí, los azulinos bajaron un poco su bagaje ofensivo, si bien es cierto que mantuvieron la intensidad, peleando cada balón y tratando de llegar con asiduidad a la meta visitante. El Antoniano, por su parte, seguía utilizando sus armas, es decir, mandando balones largos a Pana y al jerezano Diego, muy combativo durante todo el encuentro.

Antes de finalizar la primera parte fue de nuevo el equipo de Diego Caro quien pudo desnivelar el marcador. Fue una falta rápida que aprovechó Diego Iglesias para llegar a línea de fondo, pero su centro, que esperaban varios compañeros, se marchó fuera al botarle el balón justo en el momento de golpearlo.

Sergio García fue de nuevo titular. / Juan Antonio Partida

Tras la reanudación, el choque se mantuvo por los mismos derroteros, es decir, un partido de poder a poder, con mucho juego directo. Nada más comenzar, el Antoniano disparó por primera vez entre los tres palos, con un lanzamiento de Juan Durán que atrapó sin problemas Bloch. La réplica llegó cinco minutos después, con una buena acción por banda de Diego Iglesias, pero su centro con el exterior lo atajó Matías Árbol.

Los de Caro se mantenían muy firmes atrás, con Morante y Cantero cuajando un gran partido en el eje de la zaga, y con Marcelo y Carlos Daniel muy serios en defensa. Los azulinos no daban opciones a Panadero ni al jerezano Diego, y en mediocampo, Rafa Parejo y Gandoy evitaban que el Antoniano hiciera su juego.

A los diez del segundo tiempo, el técnico dio entrada a Javi Feria por Berto, y a Christian Dieste por Longo, que había cuajado un gran partido. Lástima el fallo del penalti.

El Xerez DFC esperaba tranquilo atrás, buscando alguna contra que pudiera abrir el marcador, y el Antoniano seguía utilizando sus armas habituales, los saques de banda largos de Arreola y el buen toque a balón parado de Lolo Garrido. Aún así, las ocasiones claras brillaron por su ausencia. La más clara fue para los azulinos, y no llegaría hasta el minuto 78, en una buena apertura de Iago a Sergio García y el duro disparo del roteño lo repelió con dificultades Matías Árbol. Antes Carlos Daniel había rematado al lateral de la red un centro de falta de Iago, y en el Antoniano, Lolo Garrido había lanzado alto una peligrosa falta en la frontal y Juan Durán puso a prueba a Bloch con un disparo lejano que el francés despejó.

El partido seguía abierto y cualquiera de los dos equipos podía llevarse los tres puntos. Cualquier despiste, cualquier error o alguna jugada aislada a balón parado podría decidir la contienda, pero no fue así. Tanto que de aquí al final, apenas hubo acercamientos con peligro, ni en el Xerez DFC, que reclamó un posible penalti por manos de Revuelta que la televisión demostró luego que no, ni en el Antoniano, cuyo último acercamiento lo protagonizó el propio Revuelta con un cabezazo que se fue por encima de la meta de Bloch.

Al final, justo reparto de puntos en un partido muy serio por parte de los jerezanos, ante un rival complicado en su campo.