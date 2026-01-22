Xerez DFC: que viene el coco

Si hay un equipo que se puede catalogar como 'bestia negra' del Xerez DFC ese es el que visita este próximo domingo el Municipal de Chapín: el UCAM Murcia. En efecto, los de La Condomina, segundos en la tabla clasificatoria a sólo dos puntos del líder Águilas, le tiene tomada la medida al traje del Xerez DFC: cinco partidos, cinco derrotas de los xerecistas.

El equipo que dirige Germán Crespo se está mostrando muy fuerte en su estadio y, de hecho, es el mejor local del grupo, aunque a domicilio baja su producción en puntos, con sólo 11 en nueve jornadas: tres victorias (Almería B, Recre y Jaén) y dos empates (Puente Genil y Extremadura), mientras que salió derrotado en sus salidas a Melilla, Málaga, Linares y Lebrija.

Los murcianos visitan ahora Chapín, un campo donde han ganado en sus dos únicas comparecencias anteriores en las campañas 22/23 y 24/25. En la primera de ellas, correspondiente a la 19ª jornada de liga, el UCAM superaba por la mínima, 1-2, a los que por entonces entrenaba Francis. Pito Camacho y Manu Ramírez hacían los tantos visitantes, mientras que en el Xerez DFC anotaba Aguado. Esa temporada, el Xerez DFC perdía la categoría, mientras que el UCAM era quinto y jugaba la fase de ascenso, sin lograr el objetivo del salto de categoría.

Dos campañas más tarde, Xerez DFC y UCAM volvían a verse las caras, en esta ocasión en el último partido de la primera vuelta y que acabó con un marcador muy claro para los visitantes: 0-2. El UCAM era por entonces sólido líder del Grupo 4 y acababa el año 2024 ganando en Chapín y proclamándose campeón de invierno con los tantos de Fer Román y Ale Marín. A partir de entonces, los murcianos, entrenador por Javi Motos, actual del Melilla, cayeron en picado. Germán Crespon se hacía cargo del equipo en el tramo final de liga para clasificarlo para el play-off, pero al igual que dos años antes se quedaba a las puertas del ascenso.

Tampoco ha sido capaz de puntuar el Xerez DFC en sus visitas a La Condomina, con tres derrotas en tres partidos. En la 22/23, los de Pérez Herrera perdían 3-0 en la segunda jornada de liga con tantos de Alfredo, Chuma y Pedro Torres. La pasada campaña, en el último partido de liga y ya con el objetivo de la permanencia cumplido, los azulinos volvían a caer goleados por 3-0 y en el encuentro de la primera vuelta, 2-1 para los murcianos.