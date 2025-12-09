El Concierto de Navidad de la Academia San Dionisio, el viernes 12 en la Catedral

El tradicional concierto de Navidad organizado por la Real Academia San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras tendrá nuevamente como escenario la Santa Iglesia Catedral, tras el éxito de los últimos años, repitiendo ubicación en el primer templo jerezano el viernes 12 de diciembre, a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Gracias a la generosidad del Cabildo Catedral, la Academia puede continuar organizando esta navideña cita en uno de los mejores escenarios posibles en la ciudad. El acto contará con la interpretación de los miembros del Conservatorio de Música Santa Cecilia de Chiclana, estando la dirección del mismo a cargo de Jesús Gundín Escalante, profesor de dicho Conservatorio de Música de Chiclana.

El programa incluye temas como Adeste Fideles, Blanca Navidad y Campana sobre Campana, entre otros villancicos.