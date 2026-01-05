Ir al contenido
header.menu.open
Jerez
Rincón Flamenco
Feria
Provincia
Turismo
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Economía
Deportes
Xerez DFC
Xerez CD
El circuito
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Jerez
Noticias de Jerez
Turismo
Provincia de Cádiz
Vinos de Jerez
Diario de Pasión
Feria de Jerez
Deportes
Noticias deportes
Xerez CD
Xerex DFC
El Circuito
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Tecnología
Noticias tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Noticias toros
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
Este tradicional acto se celebró en el Patio de este monumento
1/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
2/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
3/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
4/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
5/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
6/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
7/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
8/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
9/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
10/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
11/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
12/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
13/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
14/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
15/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
16/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
17/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
18/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
19/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
20/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
21/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
22/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
23/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
24/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
25/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
26/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
27/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
28/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
29/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
30/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
31/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
32/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
33/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
34/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
35/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
36/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
37/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
38/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
39/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
40/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
41/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
42/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
43/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
44/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
45/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
46/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
47/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
48/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
49/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
50/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
51/51
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
/
Samuel Vega
También te puede interesar
Cabalgata de Reyes Magos de Jerez: los de los balcones, que tiren polvorones
Los Reyes Magos son coronados un año más en el Alcázar de Jerez
Emocionante coronación de los Reyes Magos de Jerez 2026 en el Alcázar
Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez 2026
Lo último
Las novedades de Anker en CES 2026, en imágenes
Las novedades de Eufy en CES 2026, en imágenes
Maduro se declara no culpable de todos los cargos
Las novedades de Soundcore en CES 2026, en imágenes