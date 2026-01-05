Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Jiménez, que encarnan a los Reyes Magos de Jerez este lunes 5 de enero, vivieron un emocionante momento en el Alcázar con la tradicional ceremonia de la Coronación. Fue el primer momento de una emocionante jornada en la que Sus Majestades tuvieron contacto con los niños de la ciudad, en un Patio de Armas lleno de pequeños que esperaban ansiosos tener muy cerca a los Reyes Magos, comenzando así una jornada mágica.