Ángel Almagro regresa con un séptimo puesto en Conil

El piloto jerezano Ángel Almagro ha regresado a la competición, después de varios años alejado del mundo del automovilismo, participando en el Slalom Villa de Conil, primera prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de la especialidad. Almagro corrió con un Citroën Saxo VTS 1.600 de 100 caballos de potencia clasificándose en la sexta plaza de la División 1 (coches de hasta 1.600 centímetros cúbicos), lo que le valió para ser séptimo en la clasificación general. Al piloto de Cadimar-Fevimar le había llegado el coche con el compitió apenas un día antes de la prueba celebrada en Conil y sólo tuvo tiempo de hacer un par de reglajes y una revisión general antes de poner rumbo a la localidad costera, donde firmó un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 133 milésimas teniendo en cuenta que los coches que quedaron por delante tienen bastante más potencia, como el de José Luis Manzanares, ganador del slalom con un coche similar al de Almagro pero con 20 caballos más. "Para ser la primera toma de contacto después de tantos años sin conducir creo que ha sido un buen resultado, que incluso me da ánimos para afrontar las siguientes carreras. Si con un coche prácticamente de serie y sin hacerle apenas modificaciones he acabado en la séptima plaza, creo que podemos hacer un buen campeonato y no descarto nada". Almagro corre con licencia independiente y relata que ha regresado a la competición después de varios años. "Lo dejé por circunstancias personales pero en la pasada presentación de la subida a Ubrique me picó el gusanillo y nos hemos embarcado de nuevo en esta aventura. Cuando me monté en el Saxo sentí los mismos nervios que la primera vez pero con la experiencia de saber lo que tenía que hacer". De momento, el piloto, que fue varias veces campeón de Andalucía de Slalom con su antiguo Peugeot 106, busca patrocinadores para no tener que sufragar de su bolsillo todo el desembolso económico que suponen las inscripciones, licencia y mantenimiento y mejora del coche.