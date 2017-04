Bolli: "Dependemos de nosotros mismos"

De los tres implicados, el Chiclana Industrial es el único que depende de sí mismo para ascender. Si gana los tres partidos estará en División de Honor hagan lo que hagan los demás. Es así gracias a la victoria en El Rosal. "Hicimos muy buen partido, uno de nuestros mejores partidos, el resultado refleja más igualdad (3-4) de lo que pasó en el campo", señala José Alba 'Bolli', técnico de los chiclaneros. "Hemos dado un buen paso porque de perder era ponerle casi en bandeja el ascenso al Balón", admite. "Para nosotros era un partido sí o sí y perder era quedarse en la orilla. Lo suyo era ganar, a eso fuimos, y mostramos un gran nivel ante un rival que estaba en una gran racha". Los de El Fontanal dieron toda una lección de madurez: "A pesar de que tenemos dos o tres veteranos y que el resto es gente joven el equipo tiene aplomo. Hemos tenido mucho más problemas con rivales que en teoría pueden resultar más fáciles. Estamos bien y a ver qué pasa. Hay que ir partido a partido, una frase que se le atribuye al Cholo pero que yo llevo escuchando toda la vida", dice.

Sobre el papel, el calendario del Chiclana Industrial es el peor de los tres pero a estas alturas, Bolli reconoce que "estamos en un punto que no hay otra. Entendíamos que contra el Balón nos la jugábamos. Ahora vamos a El Torno, un equipo que tiene muy buenos futbolistas y que por las circunstancias que sean y que desconozco se ha venido un poco abajo en la segunda vuelta. Pero es un equipo difícil, estuvo en la primera vuelta líder y nos ganó aquí. Estoy seguro de que va a ser un partido bastante difícil pero el equipo está mentalizado para ello. Luego recibimos al Bazán, que perdió en Jédula pero que si hubiera ganado se ponía a tres puntos. Y luego a Guadiaro. Es verdad, lo tenemos más difícil pero somos el único que depende de sí mismo".

Después de 34 jornadas luchando, el que no consiga el ascenso no significa que haya fracasado"

Bolli cree que hasta la última jornada no se conocerá el nombre del equipo que logre el ascenso de categoría: "La pinta es que se decide el 21 de mayo. Seguramente los tres nos vamos a dejar puntos. El Balón tiene dos salidas complicadas y la del Trebujena a casa del Recreativo Portuense también la veo difícil. Igual con 72 puntos o 70... pero es difícil decirlo".

Chiclana Industrial y Balón tienen dos partidos fuera y uno en casa y el Trebujena dos en casa y uno fuera. Para Bolli "a estas alturas la afición acompaña a todos los equipos y nosotros tenemos ese plus de motivación de estar arriba. A veces se puede volver en contra pero yo prefiero jugar como local. Los tres tenemos muy buenas cifras como locales". Cree que "el Trebujena ha sido un gran beneficiado de nuestra victoria en El Rosal pero esto de la euforia tiene que durar poco. Se celebra lo justo porque ya hay que centrarse en el siguiente. La alegría, si tiene que llegar, será después de la última jornada aunque yo siempre digo lo mismo, lo importante de todo esto es el camino, lo que sufres y lo vivido te queda como experiencia y te marca". Y una cosa que tiene bastante clara: "El que logre el campeonato será justo vencedor. Después de 34 jornadas que sólo haya premio para uno cuando hemos estado cinco o seis equipos luchando en una distancia mínima no significa que el que no lo consiga haya fracasado".