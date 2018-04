Crivillé "Honda hizo un gran trabajo en invierno"

El inicio de la temporada de MotoGP en Qatar nos regaló un duelo por la victoria hasta la última curva y hasta siete pilotos cruzando la meta en menos de cinco segundos. Unos ingredientes que elevaron la emoción de MotoGP al mismo nivel en el que terminó el año pasado. Álex Crivillé, campeón del Mundo de 500cc con el equipo Repsol Honda en 1999, siguió muy de cerca la competición desde su posición de comentarista de televisión.

-¿Qué valoración haría de lo que se vio en la pista de Qatar?

-Fue un inicio muy bueno, con dos pilotos de dos fábricas distintas buscando la victoria hasta la última curva, aunque ya parecía durante los entrenamientos que Dovizioso estaba trabajando de cara a la carrera. Creo que este año veremos algo parecido a lo que sucedió la temporada pasada, una lucha de Marc y 'Dovi', pero con un abanico mayor de pilotos con posibilidades y menos diferencias entre ellos. Hay diez o doce corredores que en un momento dado se pueden encontrar cómodos en un circuito y tener opciones de luchar por la victoria.

-¿Cómo ve a la Honda este año?

-Se ha visto que en cuanto a velocidad punta están un escalón por encima de donde estaban el año pasado y han mejorado mucho la aceleración. Durante el invierno, en Honda han hecho un buen trabajo y una buena evolución. Creo que una cosa positiva de este año es que empiezan mejor que el pasado, y tanto Marc como Dani están contentos con su moto.

-¿Algún piloto de la parrilla que le haya sorprendido en este primer Gran Premio?

-Esperábamos a 'Dovi' y Marc delante, pero creo que uno de los pilotos que ha dado un paso adelante es Álex Rins. El año pasado tuvo mala suerte con la lesión, pero ha hecho unos entrenamientos muy buenos y en la carrera, aunque se cayó, demostró que tiene potencial para luchar por subir al podio y, por qué no, intentar ganar un gran premio.

-¿Cree que se puede volver a vivir una temporada como la de 2016 en la que nueve pilotos distintos ontuvieron al menos una victoria?

-No me atrevería a decir nueve pilotos, porque a día de hoy es muy difícil ganar a un Márquez o un 'Dovi', pero seis o siete podría ser. Pedrosa, Rossi, Viñales, Lorenzo, Rins, Zarco… van a estar ahí. Quizás también Crutchlow puede volver a despuntar puntualmente en alguna carrera. No sería una sorpresa llegar a la cifra de 2016 y, aunque es difícil, la igualdad que hemos visto nos hace pensar que es posible.

-¿Con actuaciones como la de Zarco, diría que un equipo satélite puede ganar a uno oficial?

-Es cierto que Zarco está en un gran momento y está pilotando muy bien, pero creo que es de los pocos pilotos que puede ganar a los oficiales, porque Petrucci o Crutchlow al final llevan motos de fábrica, o casi. Lo veo difícil, aunque no se puede descartar que aparte de él, un día de lluvia o de condiciones difíciles, pueda salir Miller o alguna otra sorpresa.

-¿Qué opina de la acción de Márquez en la última curva en Losail?

-La maniobra en la última curva era muy difícil porque pudo adelantarle pero para entrar en la curva tuvo que parar mucho la moto. En cambio 'Dovi' trazó muy bien, cogió más inercia y pudo salir más rápido en la aceleración. Está bien que lo intentase, pero al levantar las motos ya se veía que una salía con más velocidad que la otra. Dovizioso ya sabía que Marc lo intentaría, se conocen en el cuerpo a cuerpo.

-¿Cómo valora que Dani Pedrosa, a pesar de tener problemas con el neumático trasero, acabara a 4,5 segundos del vencedor?

-Creo que este año Dani nos puede dar muchas sorpresas porque está fuerte, en un buen momento y se siente a gusto con la moto. Tuvo problemas de neumáticos, pero podría haber estado luchando por el podio y seguro que vendrán circuitos mejores en los que podrá correr demostrando su potencial.

-¿Ahora toca la cita de Argentina. ¿Qué puede deparar?

-Argentina será otro capítulo, otra carrera, aunque la referencia volverán a ser Marc y 'Dovi', un poco como la temporada pasada. Honda volverá a estar delante, pero tanto las Yamaha como las Ducati estarán ahí. En los primeros entrenamientos veremos cómo se adapta cada marca, pero seguro que Dani, Rossi y Viñales pueden hacerlo bien, y creo que Jorge Lorenzo tiene que dar un paso al frente porque si está su compañero seguro que él también puede. Luego veremos los invitados, como Zarco, Rins y Petrucci, pero volveremos a ver una gran carrera, con pocas diferencias entre todos ellos.