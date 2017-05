Dani Pedrosa hace crecer a MotoGP

Aunque sea una obviedad, no hay que infravalorar a nadie por sus dimensiones físicas. En muchos casos, las limitaciones se convierten en el mejor acicate para la superación. Sirva como muestra el caso más reciente de Dani Pedrosa, que con su inapelable victoria del pasado domingo en Jerez ha elevado al máximo la competitividad de MotoGP.

El diminuto piloto español, cuya estatura de 1,60 es la más baja de su categoría, se superó a sí mismo para asestar un contundente golpe de efecto al Campeonato, con el que se coloca cuarto en la clasificación provisional a sólo 10 puntos del líder, Valentino Rossi, mientras que con Márquez, que es tercero, su diferencia es de sólo 6 puntos, siendo de 8 con Viñales, que ocupa el segundo puesto. El duelo es por tanto a cuatro bandas y endiablado.

A modo comparativo, el pasado año Pedrosa también salía cuarto del Mundial tras esta cita de Andalucía, pero lo hizo con 30 puntos menos que el por entonces líder Rossi, que mide 1,74. Sirvan también como referencia los 1,91 metros del francés Loris Baz, el más alto de MotoGP, o los 1,73 mts. de Jorge Lorenzo, mientras que Márquez mide 1,68. Eso sí, desde ayer Pedrosa es uno de los tres gigantes que han ganado un gran premio en esta temporada 2017, con lo que se convierte en el primer piloto que consigue al menos una victoria durante 16 temporadas consecutivas.

Con este triunfo de Jerez, Dani Pedrosa acumula ya un total de 30 victorias en los doce años que lleva en MotoGP, a los que hay que sumar las 15 de 250cc y las 8 de 125cc (53 triunfos totales en grandes premios), contando con tres títulos mundiales hasta el momento (dos en 250 y uno en 125) y tres subcampeonatos en la máxima cilindrada (2007, 2010 y 2012). Gracias a este primer puesto en el circuito jerezano, iguala además a Giacomo Agostini como únicos dos pilotos en conseguir una victoria en la categoría reina durante 12 mundiales seguidos.

Con esos datos estadísticos podemos comprender mejor el duro esfuerzo físico que Pedrosa lleva a sus espaldas desde que se inició en la competición con 11 años de edad. Su nivel de exigencias no tiene parangón por una cuestión elemental de complexión física. La mayoría de figuras de MotoGP rondan los 1,70 metros de altura, ideales para las características de las monturas que pilotan.

Con sus 1,60 de estatura y sólo 51 kilos de peso, el de Sabadell tiene mayores dificultades que el resto para dominar una moto con más de 250 caballos de potencia y 160 kilos, capaces de alcanzar los 350 kilómetros por hora. Su esfuerzo es siempre descomunal, muy superior al de los demás pilotos. No en vano ha tenido que superar diversas intervenciones quirúrgicas en sus castigados antebrazos, que deben soportar frenadas salvajes, tumbadas y reposiciones de la montura de un lado a otro, desaceleraciones, golpes de viento y todo siempre al límite, sin poder cometer el más mínimo error, pues se pagan muy caro. El doctor Enrique García del Río, especialista en medicina interna, explica que "su talla es probablemente lo que no ha permitido a Pedrosa (el piloto que más y mejor utiliza el tiralíneas en las curvas) ser aún campeón de MotoGP. El esfuerzo físico que debe realizar podemos estimarlo en casi el doble que el resto de pilotos en un Gran Premio como el de Jerez con 27 intensas vueltas manteniendo la primera posición de principio a fin".

Pero salta a la vista que con 31 años de edad Dani vive uno de sus mejores momentos. Su ambición es mayor que el cuerpo. Está crecido y va a más. Apoyado en la enorme experiencia del expiloto Sete Gibernau, su nuevo hombre de confianza, Pedrosa ha vuelto a sonreír ganándose a sí mismo y, además, está dando también a Honda toda la sabiduría necesaria para aspirar al título Mundial de MotoGP. El propio Marc Márquez debe tener muy en cuenta al aviso para navegantes que su compañero de equipo en Honda le ha enviado el pasado fin de semana, con dominio absoluto en entrenamientos y carrera.

De hecho, con su victoria de Jerez, el piloto de Castellar del Vallés ha permitido que el fabricante japonés supere un difícil comienzo de temporada, pues se le escaparon las dos primeras victorias del año en Qatar y Argentina, con las que Yamaha evidenció que iba a ponerles las cosas muy difíciles. La superioridad de Maverick Viñales en esas dos pruebas iniciales fue tan apabullante, que Honda ha tenido que emplearse a fondo para ponerse a la misma altura y nadie duda que Pedrosa ha tenido mucho que ver en estos progresos, ¿estarán teniendo más en cuenta sus opiniones? Seguro que sí, los resultados lo demuestran.

Ahora las dos marcas están empatadas a triunfos y, con 14 grandes premios aún por disputarse (la semana próxima le toca turno a Francia), nadie duda que la evolución de las monturas no va a detenerse, permitiendo así que se prodiguen enfrentamientos con las mismas opciones y espectáculo asegurado. Es más, no hay que olvidar que el liderato de Rossi es fruto de simple regularidad, pues todavía no ha ganado este año ninguna carrera (sólo tres podios), y un gran fiasco el pasado domingo para el nueve veces campeón del mundo que acabó décimo en un circuito en el que ostenta aún el récord de victorias (7) .

En definitiva, es de agradecer la gran igualdad que existe en la categoría reina del Mundial de Motociclismo. La competencia no puede ser más alta. Incluso Lorenzo y su Ducati han demostrado con el meritorio tercer puesto de Jerez que deben tenérseles en cuenta y que irán a más carrera a carrera. Porque los pilotos geniales, sea cual sea su altura, nunca pierden la grandeza.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.