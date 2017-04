El Eldense, en el punto de mira por un presunto amaño

Cheikh Saad, jugador del Eldense, aseguró que la derrota sufrida el sábado ante el Barcelona B, correspondiente al Grupo III de Segunda División B, por 12-0 estuvo amañada por cuatro jugadores de su equipo, que, en connivencia al menos con el entrenador, amañaron el encuentro por una cuestión de apuestas.

"Cuando acabó el partido, subí al autobús y dos hombres me dicen 'Cheick ven, ¿estás cabreado no?' y yo les dije 'pues claro, después de que te marquen doce...'. Y me dijeron 'Pues que sepas que estos jugadores han vendido el partido' y bajé al vestuario y armé la marimorena'", señaló el jugador mauritano al programa El Mon de RAC1.

"Sé quiénes son, pero no lo puedo decir aún", apuntó el futbolista, quien añadió: "Cuando me dejen decir los nombres lo diré. Lo que no voy a hacer es ir de campo en campo dejándome la piel y que la gente se ría de mí y encima que ganen dinero".

Cheikh añadió que "en su opinión" su técnico debía estar al tanto. "El entrenador sabe algo seguro. Vi cosas extrañas. La primera es que yo y otro que íbamos a ser titulares no lo fuimos. Media hora antes de empezar éramos titulares y a ultima hora nos dijeron que no. Cuando vamos 5-0, el entrenador me dice, 'calienta tres minutos y entra' y yo le digo, 'no entro ahí ni loco'", desveló.