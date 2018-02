Examen en Sacramento

En plena marejada por la posible marcha de Juan Pedro al Xerez CD, el Jerez Industrial comparece esta tarde en Sacramento para medirse al San Fernando B, un equipo con más fútbol que puntos en la clasificación y del que no se fía el Pirata, que asume que el filial va a exigir la mejor versión de su equipo.

Y en una jornada en la que segundo y/o cuarto se van a dejar puntos al enfrentarse entre ellos, y con la Roteña a un punto tras vencer ayer a El Torno, el Jerez Industrial necesita los puntos para seguir su escalada en la clasificación, aunque acude con bajas de consideración a la Isla.

En efecto, a los lesionados habituales -Casares, Basto, Thiago y Piñero- se unen esta semana Selu, que se lesionó en el entrenamiento del jueves y las molestias que tiene en el tobillo aconsejan no arriesgar, y Orellana, fuera de la ciudad. Las novedades en la lista son la vuelta de Fabio y Güiza, que aunque no está al cien por cien ha entrenado con normalidad y se desplaza, además de Joselito, lateral izquierdo juvenil porque Quintero no ha podido entrenar en toda la semana por molestias en el abductor, se probó el viernes y tenía dolores al golpear.

Juan Pedro -que cumplirá el quinto de los ocho partidos de sanción- maneja también para el flanco izquierdo de la zaga las opciones de Camilo y Carrasco; antes del partido Quintero se probará y si no está en condiciones de arrancar Joselito es una opción: "Lo conocemos bastante bien y ha entrenado con nosotros algunas veces, tiene muy buen nivel y si hay algún partido en el que él pudiera adaptarse bien es este, contra un filial. No hay mucha diferencia de edad y cuando va convocado es que tiene opciones de entrar en el once".

La lista la forman Iván, Fabio, Güiza, Manolo, Paquín, Álex, Quintero, Joselito, Parra, Yuni, Moi, Beato, Carrasco, Castro, Camilo, Morlán, Juanito y Vega.