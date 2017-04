Fau Cañero, listo para debutar en la European Talent Cup

El piloto jerezano Fau Cañero inicia una nueva temporada cargada de ilusión y optimismo tras ser subcampeón nacional de Moto4 hace un par de temporadas y un inestable paso por PreMoto3, ambos campeonatos realizados con el equipo Cuna de Campeones perteneciente al circuito valenciano de Cheste.

Esta nueva temporada, Cañero va de la mano del equipo madrileño MS Racing Halcourier, con el que Maverick Viñales, actual líder del Mundial de MotoGP, se proclamó campeón de España de 125cc. hace algunos años.

Tengo muchas ganas de empezar para poder demostrar el potencial que llevo dentro"

Ya por el mes de Noviembre se pusieron en contacto con el piloto jerezano viendo la profesional trayectoria que llevaba y ofreciéndole la oportunidad de montar en una Moto3. "Al principio, creíamos que el salto podría ser precipitado y pensábamos repetir en PreMoto3 en el CEV, al igual que el año pasado, pero viendo que los costes son similares y que la PreMoto3 se le podía quedar pequeña, decidimos dar el salto. Pensamos que no nos vamos a equivocar", comenta Faustino Cañero, padre del piloto jerezano de 14 años.

De esta forma, Fau Cañero inicia una nueva andadura en la European Talent Cup, dentro del calendario organizado por el FIM CEV Repsol y organizado por Dorna, una competición "importantísima por lo que se mueve ahí. Equipos, ojeadores, etcétera". Fau pilotará una Honda 2.5 con el número 71.

La parrilla cuenta con pilotos muy experimentados en esta categoría. La componen 30 pilotos y equipos muy punteros con presupuestos infinitamente superiores a los que maneja el piloto jerezano, que se propone como siempre luchar, darlo todo y poner en relieve lo que más le caracteriza, la valentía.

Como objetivos "aprender, coger confianza y seguir progresando y si hay alguna sorpresa pues mucho mejor". Hay que tener en cuenta que es su primer año en esta categoría y que por tanto será 'rookie' pero como dice el propio piloto "mis ganas, mi compromiso y mi sueño me van a hacer estar luchando por algún podio en alguna carrera, seguro".

Fau Cañero ha tenido la oportunidad de realizar dos test de pretemporada para ir adaptándose a su nueva montura. Se llevaron a cabo en el circuito aragonés de Motorland y en Albacete, donde se disputará la primera prueba. "He tenido sensaciones muy diferentes a la PreMoto3. Creo que esta categoría me puede ir mejor por mi físico. Ya en Albacete he estado rodando en los tiempos, tengo muchas ganas de empezar y de demostrar el potencial que llevo dentro", afirmaba el joven piloto.

Como en temporadas anteriores, el principal y único patrocinador del jerezano es la empresa cordobesa iluminaciones Ximénez. "Sin ellos -reseña su padre- hubiera sido imposible llegar hasta donde estamos ahora mismo. Es una lástima porque paseamos el nombre de Jerez por toda España y ahora Europa y no hay ninguna empresa jerezana de las que hemos acudido que quiera apostar por Fau. Sabemos que es muy difícil y que la situación económica es delicada pero cualquier cantidad, aún siendo ínfima, nos ayudaría. Hay que tener en cuenta que no sólo son las carreras, también son los entrenos, el material, la asistencia a las carrera... en fin, unos gastos desorbitados. Iluminaciones Ximénez aporta lo imprescindible para poder iniciar la competición pero habrá que hacer algunos pagos con posterioridad que no tenemos garantizados. También es una lástima que todos los pilotos que componen la parrilla están apoyados por sus ayuntamientos, de muchas maneras, unos más y otros menos. Nosotros, desgraciadamente, no contamos con esa ayuda", lamenta Faustino Cañero padre.

El FIM Repsol, campeonato organizado por Dorna en el que se incluye la European Talent Cup, comienza el próximo fin de semana en el circuito de Albacete. Consta de siete pruebas más: Le Mans (20 de mayo), Montmeló (18 de junio), Circuito de Valencia (9 de julio), Circuito de Estoril (3 de septiembre), Circuito de Jerez (17 de septiembre), Motorland Aragón (8 de octubre) y Circuito de Valencia (19 de noviembre).