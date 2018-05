Leonas en la Pradera

Estreno del segundo campo en chapín. Con un entrenamiento conjunto entre las diferentes secciones del Club de Rugby Xerez y Marianistas Rugby Jerez, ayer quedó inaugurado el nuevo campo de rugby en la Pradera Hípica de Chapín tras la colocación de las porterías. Apenas hace seis años el Cruxe no tenía campo "ni casi acceso al césped de la Pradera, y hoy día hay dos campos de rugby con sus porterías, lo que indica el crecimiento que está experimentando el deporte del balón oval en nuestro país y concretamente en nuestra ciudad", apuntan desde el club jerezano. En la foto posan los equipos sénior, femenino y sub 18 del Cruxe y el sub 16 del Marianistas en representación de la Escuela de Rugby Marianistas Jerez junto a Laura Álvarez, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, "quienes han hecho posible este acontecimiento y tanto están cuidando y haciendo por el rugby jerezano", subrayan desde el Cruxe.

La Pradera de Chapín acoge mañana sábado a partir de las 9:00 horas, en sus dos campos de rugby, la VII edición de la Concentración de Rugby femenino organizada por la Federación Andaluza de Rugby y el Club de Rugby Xerez con la colaboración del Ayuntamiento a través del Área de Deportes.

La primera teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha asistido a la presentación del cartel del evento junto al presidente del Cruxe, Antoine Ortolan; María Jiménez, la jugadora del equipo jerezano; y José Manuel Aparicio, directivo de la entidad jerezana.

Álvarez ha subrayado "la apuesta del Ayuntamiento por el fomento del rugby. Tenemos ahí un mensaje importante, hay cantera, es un club con mucha vida, con una cantera que marca la diferencia y, además, a través de los colegios se está impulsando mucho el rugby. Es un evento al que invito a mis compañeros profesores de Educación Física, se trata de una cita deportiva referente para la ciudad y un acontecimiento a nivel andaluz".

En este sentido, la primera teniente de alcaldesa ha destacado que "ya se pusieron las 'H' en el nuevo campo de rugby de la Pradera de Chapín, así que ya hay dos en el Complejo Chapín que están homologados. Apostamos así por las infraestructuras deportivas y seguiremos haciéndolo en las de rugby con el refuerzo de la iluminación", que se realizará en paralelo al proyecto 'Complejo Chapín' de dotación de nuevas instalaciones deportivas y Centro Skate junto al Palacio de Deportes.

En el evento de la Pradera participarán entre 150 y 170 jugadoras pertenecientes a 15 equipos: Universidad de Sevilla, Crap (Atlético Portuense), Universidad de Málaga, Veleta Granada, Universidad de Granada, Cádiz, Arlequines Miguelturra, Puertollano Mineros, Económicas, Rugby Mairena, Íberos de Linares, Cruxe Jerez War-House, Mezquita Córdoba, Almería y Alhaurín de la Torre, todos de Andalucía a excepción del Puertollano castellano-manchego.

Antoine Ortolan, presidente del Cruxe, ha destacado que "es una concentración novedosa en Jerez, muy importante y que refuerza la apuesta de la sección de rugby femenino del club. Será un acontecimiento de primer nivel que será un éxito y esperamos que la temporada que viene podamos incrementar el número de jugadoras".

María Jiménez, jugadora del club jerezano, afirma que "estamos entrenando duro y ya tenemos nervios. Nos gustaría que se conociera mucho más el rugby femenino y esta concentración es muy atractiva para ello" y añade que "ojalá podamos ganarlo, lo vamos a luchar".

José Manuel Aparicio, directivo y uno de los responsables de la sección femenina, ha manifestado que "se culmina el objetivo de hace cuatro años cuando entramos en la directiva Antoine y yo. El principal afán es continuar la labor de base de la Escuela de Marianistas e impulsar la sección femenina, que consideramos una de las prioridades".

Además, Jerez también acogerá este fin de semana la concentración de la selección andaluza su 16 de la mano de la jerezana Laura Delgado, jugadora del CRAT gallego y de la selección española absoluta.