Marc, no lo dejes pasar

Quien persigue grandes metas, no se conforma con poco. Un ganador nato aspira siempre a lo máximo, pues considera que acabando segundo será el primero de los perdedores. Esa es la mentalidad arrolladora que mejor define a Marc Márquez, un fuera de serie del motociclismo que este domingo en Valencia puede anotarse su cuarto título mundial de MotoGP, sexta corona de una meteórica y admirable carrera deportiva que tiene ya prácticamente en el bolsillo pues, aunque su único rival, el italiano Dovizioso (Ducati), ganase esta última prueba de la temporada, le bastaría con acabar entre los once primeros. Es decir, algo que va contra sus 'principios', pues ya sabemos que a Marc lo único que le motiva es ganar, y a buen seguro que no lo dejará pasar. Por mucho que la ventaja de 21 puntos que tiene en su haber le conceda un amplio margen de maniobra, Márquez irá a por todas, decidido a ser el único que encienda la traca.

Pese al traumático momento que vive nuestro país debido al desafío independentista catalán, el deporte vuelve a generar pasiones colectivas con una movilización sin precedentes de españoles rumbo a la Comunidad Valenciana, para acompañar este fin de semana a Marc Márquez en la conquista de su cuarto campeonato del mundo. Y serán millones los que sigan también por televisión la casi asegurada coronación del joven piloto de Cervera que, a sus 24 años de edad, cada vez que ha cruzado la meta en este Mundial de 2017 siempre lo ha hecho entre los seis primeros. A ello hay que unir las inmejorables referencias que ofrecen sus resultados en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde no se ha bajado del podio desde que está en MotoGP, habiendo logrado en esta pista dos de sus cinco títulos: el de 125cc, en 2010, y el primero de MotoGP, en 2013.

Márquez celebró su primer título de MotoGP con la bandera de España y los dos siguientes con la de su club de fans. Si el domingo llega el cuarto, ¿Con qué bandera lo celebrará?: "Si gano el domingo, ya lo veremos, pero al final, la bandera... La bandera que representa a mi gente es el 93. Para que se entienda", afirmó ayer para salir del paso de la polémica política que le plantearon en la rueda de prensa previa al inicio de este decisivo Gran Premio. Aún así, el genial piloto siempre ha sido claro al manifestar que su españolidad no está en discusión.

Aunque ostenta el récord de caídas de esta temporada en la cilindrada reina, con 27 accidentes de los que salió ileso, Márquez inspira una gran confianza de cara a este pulso final del año. Su contrincante Dovizioso sólo tuvo seis percances, pero está claro que esa búsqueda permanente del límite es la que ha terminado inclinando la balanza en favor de uno de ellos, siendo Marc el que finalmente llevará la voz cantante en Valencia. A base de rodar siempre en el 'filo de la navaja', el piloto español ha bordado con letras de oro esta temporada de 2017, consiguiendo seis victorias, 11 podios totales, tres vueltas rápidas y siete pole position. En este último caso, resulta curioso que Dovizioso, con seis triunfos y ocho podios, no ha conseguido ni una sola pole en todo el año, dato muy significativo a la hora de comparar a ambos pilotos, sin olvidar tampoco la velocidad punta superior que ostenta la Ducati del italiano frente a la Honda de Márquez, que ha logrado su ventaja arriesgando a base de pilotaje extremo.

Eso sí, la rivalidad entre Marc y Andrea ha sido antológica y ha hecho crecer el espectáculo de MotoGP, con duelos de infarto entre los números uno de Honda y Ducati, para demérito de los representantes de Yamaha, que con Viñales y Rossi no han conseguido entrar en la lucha final por el título en la última carrera. Algo muy distinto a lo que sucedió en este trazado valenciano en 2015, cuando Rossi y su entonces compañero Lorenzo se jugaron la corona en el último Gran Premio, tras un sin fin de polémicas originadas por el italiano con su famoso 'puntapié malayo' a Marc Márquez y todo lo que vino después. Algo que por fortuna ya está olvidado.

Tras diecisiete grandes premios, el título de 2017 es sólo cuestión de dos pilotos: Márquez y Dovizioso. El italiano está obligado a ganar y el español se contentaría con acabar entre los once primeros para ser campeón. Marc, que en las 76 carreras que lleva completadas en su trayectoria de MotoGP, tan sólo tres veces acabó por detrás del puesto once, lo tiene muy claro: "No dependo de nadie en Valencia, sólo de mí mismo. Llego a este último Gran Premio con 21 puntos de ventaja, que son muchos, pero tengo que acabar la carrera, no quiero que esos puntos a mi favor me den confianza ni relajación. Una cosa sí que puedo asegurar, y es que no saldré a hacer el 11º ¡Ni hablar!".

El tricampeón de MotoGP asegura sentirse como en casa en Cheste "porque es un circuito que se adapta a nuestra Honda, a mi estilo de pilotaje". Eso sí, reconoce que le hubiera "encantado aprovechar la primera pelota de partido que tuve en Malasia. Ahora, como es lógico, será natural sentir algo más de presión en Valencia con tanto en juego, pero sinceramente, no es nada nuevo pues ha habido presión durante toda la segunda mitad de la temporada".

La incógnita que flota en el ambiente es si en esta ocasión habrá órdenes de equipo en Ducati como se evidenciaron en la pasada prueba de Malasia para permitir que Dovizioso ganase por delante de su compañero Lorenzo y llegar así a Valencia con las actuales opciones de título, En este sentido, el piloto italiano afirma que "cada uno tiene que ganarse las cosas por sí mismo" y añade: "Valencia es un circuito que no me gusta nada, nada de nada. No podemos hacer muchas estrategias, simplemente salir a tratar de ganar. Sabemos que Cheste no es el mejor sitio para nosotros y que aquí Márquez es especialmente fuerte, pero este año todo puede pasar. Cuando Marc está en una mala situación es capaz de conseguir un buen resultado, como ocurrió en Malasia siendo cuarto pese a sus problemas. Es por esto por lo que lidera el campeonato. En mi caso, creo que para recortar 21 puntos tendrá que pasar algo. La presión de la última carrera en España puede ser muy pesada para él, pero ya lo ha hecho en el pasado. Llegamos con muchos puntos de desventaja y creo que Marc será muy competitivo desde el primer momento. Será difícil pero lo único que podemos hacer es ser rápidos y competitivos e intentar ganar la carrera".

Su compañero Lorenzo considera que "Dovizioso se merece el título por su gran temporada. Espero que pueda conquistarlo ante Márquez, que ya tiene tres. Creo que Marc tiene más presión en este momento, también porque si Andrea cometiera un error, nada cambiaría".

Ni que decir tiene que Pedrosa, compañero de Márquez, también tiene mucho que decir en esas estrategias de equipo, pues no olvidemos que salvo el año pasado, que tuvo que retirarse, el genial piloto de Castellar del Vallés no se ha bajado del podio de MotoGP en Cheste, con tres triunfos incluidos. "La mejor forma de ayudarle a ganar el Mundial es que gane yo esta carrera", afirmaba ayer Dani. Hasta el propio Viñales, que este año se presumía como máximo rival de Márquez, afirma preferir que "el título se quede en casa". Ahora sólo hay que esperar que Marc no deje pasar la oportunidad y encienda la gran traca valenciana.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.