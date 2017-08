Marcos Ramírez "Intentaré subir otra vez al podio y, si es posible, ganar"

Andalucía tiene la suerte de que uno de sus pilotos esté reverdeciendo laureles en el Mundial de Motociclismo. O mejor dicho, esta región vive el mejor momento de su historia en el deporte de las dos ruedas motorizadas. El conileño Marcos Ramírez va acaparando proezas jamás alcanzadas por un piloto del Sur de España, como el excepcional tercer puesto que logró en el pasado Gran Premio de Alemania de Moto3, erigiéndose en una de las estrellas de su categoría, en la que marcha sexto del Mundial a sólo 1 punto del quinto clasificado, a 5 del cuarto y a sólo 38 del tercero.

Nunca antes un piloto de nuestra región llegó tan alto como lo está haciendo el perseverante y estratega motociclista de Conil que se muestra muy animado de cara a la decimoprimera prueba del Mundial que se disputa este domingo en la Austria: "El objetivo es seguir trabajando bien, como lo estamos haciendo hasta ahora. Intentaré subir otra vez al podio y si es posible, ganar. Si seguimos en esta buena línea, las victorias y podios pueden llegar seguro".

Ese tercer puesto del Mundial no es imposible: son 38 puntos de diferencia y quedan ocho carreras"

Cuando se le consulta sobre su planteamiento en esta segunda mitad del Mundial y si es posible que acabe la temporada entre los tres primeros de Moto3, el piloto de Conil afirma sin titubeos: "Ese tercer puesto no es imposible, porque matemáticamente puedo alcanzarlo. Son 38 puntos de diferencia y todavía quedan ocho carreras en las que puede ocurrir de todo. Lucharemos por estar delante en cada gran premio, entregando todo lo que tengo y, quién sabe, tal vez pueda dar más de una sorpresa".

Avalado también por ser el mejor piloto de la marca KTM en lo que va de Mundial, la popularidad de Ramírez va creciendo de forma exponencial y no extraña que varios equipos estén pujando por él de cara a 2018. En esta época suelen cerrarse contratos de cara a la siguiente edición del Mundial en el que algunos sitúan al piloto de Conil como sustituto en Honda del actual líder de Moto3, Joan Mir, que dará el salto a Moto2 el próximo año. En este sentido, Marcos Ramírez prefiere dar rodeos y no despejar sus intenciones: "Todavía es muy pronto para hablar de ello. Estamos a mitad de temporada y quiero centrarme en seguir trabajando bien con mi equipo, como lo hemos hecho hasta ahora, dando los mejores resultados posibles carrera a carrera. Eso es lo que de verdad me importa y no lo que haré en 2018".

Junto al memorable tercer puesto en el podio de Alemania, Marcos Ramírez ha cosechado también en este 2017 dos cuartos puestos (Jerez y Francia), dos sextos (Cataluña y Holanda) y un séptimo (República Checa), como mejores resultados, ocupando con 88 puntos la sexta posición del Campeonato de Moto3, a sólo 1 punto del quinto clasificado, Jorge Martín, a 5 de John McPhee, que cuarto, y a 38 de Aron Canet, que es tercero, mientras que con el segundo en la provisional, Romano Fenati, la diferencia es de 60 puntos. Eso sí, con el líder y experimentado Joan Mir, la desventaja es casi imposible de superar, pues asciende a 102 puntos y más pronto que tarde se coronará campeón de Moto3.